Ngày 3-2, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) cho biết đã bắt giữ Lâm Anh Vũ (33 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Tiên (36 tuổi) và Lưu Hà Phước Thiện (31 tuổi) cùng về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, Lâm Anh Vũ bị phát hiện sử dụng ma túy vào ngày 26-9-2025 tại nhà riêng. Vũ là người thuộc diện quản lý sau cai nghiện của UBND xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn cũ) từ tháng 11-2024.Vũ khai bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2012.

Ba người bị công an ở TPHCM bắt giữ do sử dụng ma tuý sau thời gian cai nghiện

Trưa 25-9-2025, Vũ mua ma túy đá về nhà rồi sử dụng. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM tìm thấy Methamphetamine trong nước tiểu của Vũ.

Tương tự, ngày 30-9-2025, Công an xã Đông Thạnh phát hiện Mộng Tiên sử dụng ma túy tại nơi cư trú. Tiên cũng đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện (từ tháng 3-2025 đến tháng 3-2026).

Trưa cùng ngày bị phát hiện, Tiên mua ma túy về dùng một mình theo kiểu "đập đá". Mẫu nước tiểu của Tiên cũng cho kết quả dương tính với Methamphetamine.

Trường hợp thứ ba là Lưu Hà Phước Thiện. Thiện bị phát hiện vào ngày 12-10-2025. Theo hồ sơ, Thiện đang chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện của UBND xã Đông Thạnh đến tháng 4-2026.

Tối 7-10-2025, Thiện liên hệ mua ma túy rồi mang về phòng ngủ tại nhà riêng để sử dụng cho đến hết.Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác nhận có Methamphetamine trong mẫu nước tiểu của Thiện.

Trước đó, Thiện vừa hoàn thành đợt cai nghiện tự nguyện tại tỉnh Bình Dương vào tháng 4-2025.

Trong những người này, Vũ là người từng đi tù về tội cướp giật và trộm cắp tài sản, nhiều lần đi cai bắt buộc và tự nguyện.