Công an nói về cách kẻ xấu có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội trong thời gian dài

Vân Du |

(NLĐO) – Công an đã chỉ ra phương thức phổ biến để kẻ xấu có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội và thực hiện hành vi lừa đảo.

Chiều 12-4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết tình trạng các đối tượng xấu chiếm quyền tài khoản mạng xã hội để nhắn tin mượn tiền, yêu cầu chuyển khoản từ người thân, bạn bè của nạn nhân diễn ra ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây.

Vì sao kẻ xấu có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội trong thời gian dài? - Ảnh 1.

Tài khoản Zalo của một giám đốc sở ở Cà Mau bị hack, nhắn tin mượn tiền nhiều người trước đó

Với sự tin tưởng và chủ quan, nhiều người đã không xác minh thông tin mà vội vàng chuyển tiền dẫn đến thiệt hại tài sản.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi để chiếm giữ tài khoản trong thời gian dài. Một phương thức phổ biến là liên tục sử dụng chức năng quên mật khẩu để hệ thống gửi mã xác minh về số điện thoại của nạn nhân. Khi mã được gửi quá nhiều lần trong thời gian ngắn, hệ thống sẽ tạm khóa chức năng nhận mã trong 24 giờ để bảo vệ tài khoản. Lợi dụng cơ chế trên, đối tượng khiến nạn nhân không thể khôi phục tài khoản, trong khi chúng vẫn duy trì quyền kiểm soát để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lúc này, các đối tượng sẽ nhắn tin hàng loạt đến danh bạ của nạn nhân, giả danh để mượn tiền hoặc yêu cầu chuyển khoản.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài khoản mạng xã hội bằng cách kích hoạt xác thực 2 lớp; không quét mã QR hoặc truy cập các liên kết không rõ nguồn gốc cũng như không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai.

Bên cạnh đó, khi nhận được tin nhắn mượn tiền thì phải gọi điện trực tiếp xác minh và thường xuyên kiểm tra để kịp thời đổi mật khẩu khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo hoặc đã chuyển tiền thì phải lưu giữ nội dung tin nhắn, chứng từ giao dịch và liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Mới đây, tài khoản Zalo của một số giám đốc sở và lãnh đạo UBND xã ở Cà Mau đã bị kẻ xấu hack rồi nhắn tin hỏi mượn tiền của nhiều người. Khi nhận được tin nhắn có dấu hiệu bất thường, nhiều người đã giả vờ "sập bẫy" để kẻ xấu gửi thông tin chuyển khoản rồi lưu lại làm cơ sở trình báo cơ quan chức năng.


Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

