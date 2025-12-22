HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an nổ súng vây bắt đối tượng bị truy nã

Cao Nguyên |

Sau khi gây tai nạn chết người ở TP Huế và bị truy nã, đối tượng trốn vào tỉnh Đắk Lắk tổ chức cho nhiều thanh, thiếu niên sử dụng chất ma túy.

Ngày 22-12, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ thành công đối tượng Võ Phi Hải (43 tuổi, ngụ phường Hương An, TP Huế).

Công an Đắk Lắk nổ súng vây bắt đối tượng truy nã Võ Phi Hải liên quan ma túy - Ảnh 1.

Quá trình vây bắt, đối tượng Võ Phi Hải chống đối buộc lực lượng công an nổ súng chỉ thiên

Trước đó, tối 16-12, Công an phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Công Trứ.

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Bốn thanh, thiếu niên gồm: Cao Thị Thảo Ly (19 tuổi, ngụ phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), Lê Bá Khâm (21 tuổi, ngụ xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), Vĩ Minh Đức (21 tuổi) và Vi Quốc Đ. (17 tuổi), cùng ngụ xã la Lốp, tỉnh Đắk Lắk.

Qua đấu tranh, Công an phường Buôn Ma Thuột làm rõ Võ Phi Hải đã cung cấp ma túy cho 4 thanh, thiếu niên sử dụng.

Công an Đắk Lắk nổ súng vây bắt đối tượng truy nã Võ Phi Hải liên quan ma túy - Ảnh 2.

Đối tượng Võ Phi Hải bị bắt giữ

Đêm 19-12, Công an phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức lực lượng mật phục, bắt giữ Hải khi đang lẩn trốn tại hẻm 44, đường Y Ngông (phường Buôn Ma Thuột).

Quá trình vây bắt, Hải liên tục chống đối và có ý định dùng kim tiêm chống trả nên buộc tổ công tác phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Theo điều tra ban đầu, ngày 21-5, Hải điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 1 người tử vong ở TP Huế.

Sau đó, Hải bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an TP Huế ra quyết định truy nã về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Đối tượng Hải nghiện ma túy nhiều năm nay và có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự cả 5 đối tượng trên.

