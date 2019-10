Công an nổ súng bắn thủng lốp xe của băng giang hồ: Từ mâu thuẫn giữa 2 phụ nữ

Liên quan đến vụ băng nhóm giang hồ gây náo loạn, buộc lực lượng công an phải nã súng bắn thủng lốp ôtô và bắt giữ 7 đối tượng, ngày 14-10, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 người phụ nữ.

Theo thông tin ban đầu, một phụ nữ tên H. ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mâu thuẫn với một phụ nữ ở thị xã Dĩ An. H. nhờ nhóm của Nguyễn Trọng Tài (SN 1991, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) lên dằn mặt người phụ nữ ở Dĩ An. Chị này liền báo công an.

Công an nã súng bắn thủng lốp ôtô, ngăn băng nhóm giang hồ bỏ chạy

Nhận tin báo, khoảng 15 giờ ngày 13-10, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An đã tức tốc đến hiện trường. Nhóm của Tài lên 2 chiếc ôtô 4 chỗ và 7 chỗ bỏ chạy liền bị lực lượng công an truy đuổi.

Đến đường Nguyễn Chí Thanh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xe công an đuổi kịp chiếc ôtô Innova 7 chỗ. Các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, chống trả quyết liệt.

Hung khí của băng nhóm giang hồ

Công an buộc phải nổ súng, bắn bể lốp ôtô nhưng các đối tượng vẫn không chịu dừng lại. Truy đuổi đến ngã tư An Sơn, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, công an đã khống chế bắt giữ 7 đối tượng cùng tang vật gồm ôtô, dao, mã tấu...