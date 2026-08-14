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Vì sao bị phạt nguội 96 lần với gần 500 triệu đồng chủ xe mới xuất hiện?

Trang Anh
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Khi thấy sự bất thường đối với trường hợp vi phạm nêu trên, Phòng CSGT Công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh và xác định được chủ xe.

Liên quan đến vụ việc lái xe ô tô biển số 29A-647.21, vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận 96 lần trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (thuộc các phường Việt Trì, Vân Phú...tỉnh Phú Thọ), ngày 14/8/2026, công an tỉnh Phú Thọ cho biết nguyên nhân tài xế chỉ trình diện sau 96 lần hệ thống camera AI ghi nhận.

Cụ thể, theo Công an tỉnh Phú Thọ, theo quy định, lực lượng CSGT đã gửi thông báo vi phạm tới chủ phương tiện được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký xe (địa chỉ tại Thanh Liệt, Hà Nội).

Tuy nhiên do xe đã mua, bán qua nhiều đời chủ nhưng chủ xe hiện tại không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định, nên những thông báo vi phạm này không đến được với người chủ hiện tại đang sử dụng phương tiện.

Còn người chủ phương tiện ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký xe, Phòng cảnh sát giao thông đã làm việc để xem xét xử lý về hành vi không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số khi bán phương tiện đối với chủ xe nêu trên.

Công an phạt 96 lần chủ xe vi phạm giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành - Ảnh 1.

Anh B. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Phú Thọ

Khi thấy sự bất thường đối với trường hợp vi phạm nêu trên, Phòng CSGT Công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh và xác định được chủ xe hiện tại là anh Trần Minh B (trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ), đã tiến hành làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định với những hành vi vi phạm liên quan.

Qua sự việc trên Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo: Khi mua, bán phương tiện đã qua sử dụng người dân cần thực hiện thủ tục thu hồi và cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi theo quy định để tránh những phiền phức có thể xảy ra trong quá trình sử dụng và tránh bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 12/8/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Minh B (SN 1979, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ), chủ sở hữu xe ô tô BKS 29A-647.21, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Công an phạt 96 lần chủ xe vi phạm giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành - Ảnh 2.

Chiếc xe bị phạt 96 lần

Ngoài ra, trong quá trình làm việc với anh B, lực lượng CSGT còn xác định thêm 03 hành vi vi phạm khác của lái xe này gồm: không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 474.600.000 đồng.

Xử phạt chủ xe 96 lần phạt nguội, tổng tiền hơn 400 triệu đồng
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