Công an lưu ý người dân kiểm tra lại thông tin này trên VNeID

Đây là thông tin quan trọng trên VNeID mà người dân cần nắm rõ.

Từ ngày 1/7, quy định mới của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành chính thức có hiệu lực, bổ sung trách nhiệm thông báo lưu trú đối với nhiều trường hợp.

Bộ Công an cho biết người dân có thể thực hiện thủ tục hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng VNeID mà không cần đến cơ quan công an.

Ngày 14/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin về một số nội dung của Luật Cư trú (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15) và Thông tư số 116/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành luật.

Bộ Công an lưu ý người dân kiểm tra và thực hiện khai báo lưu trú trên VNeID khi có người ở qua đêm tại nơi cư trú theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7. (Ảnh minh hoạ)

Theo quy định mới, từ ngày 1/7, khi có người đến lưu trú qua đêm tại nơi cư trú, thành viên hộ gia đình có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Ngoài hộ gia đình, trách nhiệm này cũng áp dụng đối với người đại diện cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện được sử dụng làm nơi lưu trú qua đêm, cũng như người quản lý các loại hình lưu trú khác như ký túc xá, căn hộ dịch vụ.

Trường hợp chủ nhà hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt tại nơi cư trú, người đến lưu trú phải trực tiếp thực hiện việc thông báo với cơ quan đăng ký cư trú.

Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục C06, cho biết quy định mới tập trung mở rộng đối tượng phải thông báo lưu trú, làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể và đa dạng hóa phương thức thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Thông tin cần khai báo gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, lý do lưu trú, thời gian lưu trú và địa chỉ lưu trú.

Theo quy định, việc thông báo phải được thực hiện trước 23 giờ trong ngày bắt đầu lưu trú. Nếu người lưu trú đến sau 23 giờ, việc khai báo phải hoàn thành trước 8 giờ sáng ngày hôm sau. Thời gian lưu trú theo mỗi lần thông báo không quá 30 ngày.

Người dân có thể thực hiện thông báo qua điện thoại, thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc phần mềm thông báo lưu trú. Bộ Công an nhấn mạnh người dân không bắt buộc phải đến trực tiếp cơ quan công an để thực hiện thủ tục.

Theo Đại tá Ngô Như Cường, quy định mới nhằm bảo đảm thông tin về nơi ở thực tế của công dân được cập nhật đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, cứu hộ cứu nạn và xây dựng chính sách an sinh xã hội. Thủ tục được thiết kế đơn giản, không thu lệ phí và chủ yếu khai thác dữ liệu điện tử thông qua VNeID.

Để thực hiện trên VNeID, người dân đăng nhập ứng dụng, chọn mục "Thủ tục hành chính", tiếp tục chọn "Thông báo lưu trú" và "Tạo yêu cầu". Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng lựa chọn loại hình cơ sở cư trú phù hợp như hộ gia đình, nhà trọ hoặc cơ sở lưu trú du lịch, bổ sung thông tin người lưu trú, sau đó lưu và gửi yêu cầu đến cơ quan đăng ký cư trú.