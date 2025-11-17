HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an lập hồ sơ 8 shipper áo cam hỗn chiến ở TP HCM

PHẠM DŨNG |

Nhóm 8 shipper áo cam hỗn chiến trên đường phố ở TP HCM đã bị công an triệu tập và đang làm rõ hành vi của từng người.

Ngày 17-11, mạng xã hội lan truyền một số clip nhóm nhân viên giao hàng (shipper) mặc áo màu cam ẩu đả trên đường Hoa Sứ, phường Cầu Kiệu, TP HCM. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cầu Kiệu đã vào cuộc xác minh, lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, chiều 15-11, anh T.M.L. (SN 1990, shipper) đã đến Công an phường Cầu Kiệu (TP HCM) trình báo về việc anh bị một số người tấn công.

Nhóm shipper áo cam lao vào hỗn chiến ở TP HCM

Cụ thể, trưa 14-11, anh L. đang ngồi uống cà phê với một người bạn là anh Đ.T.T. (SN 1994, quê Quảng Ngãi) tại khu vực đường Hoa Sứ thì bất ngờ bị nhiều người xông vào đánh.

Theo anh L., nguyên nhân có thể là do giữa anh L. và một shipper tên H.N.P. có bất đồng trên mạng xã hội về vấn đề chạy xe công nghệ.  P. cho rằng anh L. chạy nhiều đơn hàng hơn nên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. 

Hiện Công an phường đã mời làm việc với 8 đối tượng gồm: H.N.P., L.G.B, T.L.T., C.X.L., H.V.L., N.Đ.A.T, T.M.L và Đ.T.T. Công an phường Cầu Kiệu đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an kêu gọi 5 bị can liên quan vụ án khủng bố ra đầu thú
Công an lập hồ sơ 8 shipper áo cam hỗn chiến ở TP HCM- Ảnh 1.Nóng: Khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà

Theo Cơ quan CSĐT, có đủ căn cứ xác định Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Tags

Công an phường Cầu Kiệu

shipper áo cam hỗn chiến

shipper áo cam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại