Ngày 17-11, mạng xã hội lan truyền một số clip nhóm nhân viên giao hàng (shipper) mặc áo màu cam ẩu đả trên đường Hoa Sứ, phường Cầu Kiệu, TP HCM. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cầu Kiệu đã vào cuộc xác minh, lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, chiều 15-11, anh T.M.L. (SN 1990, shipper) đã đến Công an phường Cầu Kiệu (TP HCM) trình báo về việc anh bị một số người tấn công.

Nhóm shipper áo cam lao vào hỗn chiến ở TP HCM

Cụ thể, trưa 14-11, anh L. đang ngồi uống cà phê với một người bạn là anh Đ.T.T. (SN 1994, quê Quảng Ngãi) tại khu vực đường Hoa Sứ thì bất ngờ bị nhiều người xông vào đánh.

Theo anh L., nguyên nhân có thể là do giữa anh L. và một shipper tên H.N.P. có bất đồng trên mạng xã hội về vấn đề chạy xe công nghệ. P. cho rằng anh L. chạy nhiều đơn hàng hơn nên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an phường đã mời làm việc với 8 đối tượng gồm: H.N.P., L.G.B, T.L.T., C.X.L., H.V.L., N.Đ.A.T, T.M.L và Đ.T.T. Công an phường Cầu Kiệu đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.