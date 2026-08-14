Công an làm việc với người đàn ông đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng

Từ các thông tin thu thập, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) nhanh chóng xác định danh tính người đàn ông đánh tài xế xe công nghệ và mời lên làm việc.

Chiều 14/8, Công an phường An Hải cho biết đang lập hồ sơ, xử lý vụ người đàn ông hành hung tài xế xe công nghệ trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo đó, sau khi tiếp nhận trình báo của nam tài xế xe công nghệ về việc bị một người đàn ông hành hung, Công an phường An Hải triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc.

Nam tài xế xe công nghệ bị hành hung trên đường Phạm Văn Đồng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Từ các thông tin thu thập, Công an phường An Hải nhanh chóng xác định và mời làm việc với ông N.V.Tr. (SN 1969, trú phường Sơn Trà) - người đánh tài xế xe công nghệ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe điện (không biển kiểm soát) tranh cãi với tài xế xe công nghệ.

Dù một số người can ngăn nhưng người đàn ông vẫn đập vào đầu tài xế xe công nghệ. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy có người quay video, người đàn ông trên tiến tới văng tục và to tiếng với người này.

Hồi tháng 7 vừa qua, tại Gia Lai cũng xảy ra vụ tài xế taxi bị đánh tới tấp trong xe. Theo cơ quan chức năng, khoảng 8h13 ngày 21/7, anh L.X.H. (29 tuổi, trú xã Xuân An; tài xế taxi) đang ngồi trong xe ô tô đỗ tại bãi đậu xe căn tin của Cảng hàng không Phù Cát thì N.V.T. đến nói chuyện về mâu thuẫn xảy ra trước đó. Tại đây, N.V.T. đánh anh H.

Lúc này, đồng bọn của N.V.T. đang ở gần đó, chạy đến nắm giữ tay anh H. lại để N.V.T. tiếp tục hành hung anh H. Anh H. bị chấn thương vùng mặt và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Công an đã triệu tập những người liên quan để điều tra, xử lý.