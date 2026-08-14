HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an làm việc với 3 người thả diều khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng

Lương Ý
|

Công an đã làm việc với ba người thả diều gắn đèn chớp gần Tân Sơn Nhất, khiến sân bay phải tạm dừng cất, hạ cánh 14 phút, ảnh hưởng đến cả 21 chuyến bay.

Ngày 14/8, Công an phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) thông tin làm việc với 3 người để làm rõ việc thả 3 con diều có gắn đèn chớp , khiến hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải tạm dừng, ảnh hưởng đến 21 chuyến bay.

- Ảnh 1.

Một trong ba người thả diều cùng tang vật tại Công an phường Bình Hưng Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h40 ngày 13/8, các đơn vị điều hành bay tiếp nhận thông tin về vật thể nghi là thiết bị bay không người lái (UAV/drone) xuất hiện tại khu vực hướng cầu Tham Lương.

Sau khi xác minh, đến khoảng 20h02, vị trí vật thể được xác định tại khu vực phường Tây Thạnh, nằm trên hướng tiếp cận của sân bay Tân Sơn Nhất.

Để bảo đảm an toàn hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay để kiểm tra, đánh giá tình hình.

Các tàu bay chuẩn bị đến sân bay được hướng dẫn bay chờ trên không, trong khi những chuyến bay chuẩn bị khởi hành tạm thời giữ lại dưới mặt đất.

Đến khoảng 20h16, sau khi xác minh đủ điều kiện an toàn, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Thời gian tạm dừng khai thác khoảng 14 phút, ảnh hưởng đến 21 chuyến bay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức truy tìm.

Đến khoảng 20h34, lực lượng chức năng xác định vật thể bay là 3 con diều có gắn đèn chớp, được thả từ khu vực bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa, cách sân bay khoảng 2,5 km.

Các con diều có thời điểm đạt độ cao khoảng 400 m, nằm trong khu vực hành lang tĩnh không dành cho máy bay tiếp cận hạ cánh.

Lực lượng chức năng đã mời 3 người liên quan gồm: Thân Văn T. (SN 1984, quê Bắc Ninh), Tôn Văn C. (SN 1979, quê Hưng Yên) và Trần Võ Hồng P. (SN 2000, quê Đồng Tháp) lên làm việc.

Qua làm việc, Thân Văn T. khai nhận là người sở hữu 3 con diều sáo và trực tiếp thả diều tại khu vực trên tối 13/8.

Tấn cùng một số người khác từng đến đây thả diều vào chiều 11/8. Những người này tham gia một nhóm trên mạng xã hội Facebook dành cho những người chơi diều sáo tại TP.HCM.

Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đánh giá thiệt hại, điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, nhiều chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ảnh hưởng do drone . Sự cố khiến 56 chuyến bay đi, đến sân bay bị ảnh hưởng. Trong thời gian khai thác bị gián đoạn, các hãng hàng không triển khai các biện pháp hỗ trợ hành khách, bố trí nhân sự hướng dẫn, cập nhật thông tin chuyến bay và điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm hạn chế ảnh hưởng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn hàng không, không thả diều, điều khiển drone hoặc các vật thể bay khác tại khu vực giáp ranh và hành lang an toàn của sân bay.

Tags

thả diều

sân bay Tân Sơn Nhất

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

00:56
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại