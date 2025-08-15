HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an làm rõ vụ cô gái tố bị nam thanh niên sàm sỡ trên tàu Metro TP.HCM

LƯƠNG Ý |

Công an phường Bến Thành làm việc với L.P.V.C. (35 tuổi) sau khi người này bị tố có hành vi sàm sỡ một nữ hành khách trên tàu Metro vào chiều 14/8.

Ngày 14/8, Công an phường Bến Thành ( Công an TP.HCM), cho biết phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ tố cáo của một cô gái đối với nam thanh niên L.P.V.C. (35 tuổi) về hành vi sàm sỡ trên tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Công an làm rõ vụ cô gái bị sàm sỡ trên tàu Metro TP . HCM - Ảnh 1.

Công an phường Bến Thành tạm giữ nam thanh niên sàm sỡ nữ hành khách trên tàu Metro số 1.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, chị P. đang ngồi trên tàu Metro thì C. đến ngồi gần, mang ba lô trước ngực, mặc áo khoác đen và đeo khẩu trang che kín mặt. Chị P. cho hay, C. đã luồn tay dưới ba lô, tiếp cận và sờ vào đùi, sàm sỡ chị.

Ban đầu, chị P. phản ứng bằng lời nói nhưng người này vẫn tiếp tục. Khi tàu đến ga, C. bỏ chạy xuống nhà vệ sinh nam để lẩn trốn. Thấy vậy, chị P. đuổi theo, gọi bảo vệ Metro hỗ trợ, đồng thời trình báo lực lượng chức năng phường Bến Thành đến xử lý.

Khám xét ba lô của C., Công an phường Bến Thành thu giữ một số thẻ và giấy tờ sinh viên nghi giả mạo.

Hiện công an đang lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để điều tra, làm rõ hành vi của C.

