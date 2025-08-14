Bắt giữ Võ Quốc Vũ sinh năm 2008

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 14/8 cho biết, Công an phường Thành Sen vừa bắt giữ đối tượng Võ Quốc Vũ, SN 2008 về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Thành Sen nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, một số nhà dân trên địa bàn bị mất cắp tài sản. Nhận được tin báo, Công an phường Thành Sen đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định và bắt giữ được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn là đối tượng Võ Quốc Vũ, sinh ngày 09/5/2008, trú tại thôn 5, xã Hương Lâm, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng Vũ tại cơ quan công an - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Cụ thể, đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đối tượng Võ Quốc Vũ đã đột nhập vào nhà riêng của công dân trên địa bàn phường Thành Sen và trộm số tiền khoảng 8 triệu đồng.

Đáng chú ý, đối tượng Võ Quốc Vũ là đối tượng đang thi hành án của Toà án nhân dân Thành phố Hà Tĩnh về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

