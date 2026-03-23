HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an Lâm Đồng tìm người liên quan dự án KDL cao cấp Lạc Việt 6.000 tỷ đồng

THIÊN TRANG |

Công an Lâm Đồng phát đi thông báo tìm người có liên quan đến việc ký hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận mua sản phẩm tại dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt.

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo tìm người có liên quan đến việc ký hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận mua sản phẩm tại dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt thực hiện.

Công an Lâm Đồng tìm người liên quan dự án KDL Lạc Việt 6 . 000 Tỷ Đồng - Ảnh 1.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt thuộc xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng

Theo cơ quan điều tra, đơn vị đang thụ lý, xác minh tố giác tội phạm của công dân liên quan đến dấu hiệu “ lừa dối khách hàng ” xảy ra tại dự án này, tọa lạc tại thôn Hà Lãng, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, trong năm 2022, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (hoặc thông qua đơn vị được ủy quyền) đã ký kết nhiều hợp đồng đặt cọc, văn bản thỏa thuận và thu tiền của khách hàng để mua các sản phẩm thuộc dự án.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận mua sản phẩm tại dự án trên sớm đến làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (số 4, đường Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hoặc liên hệ điều tra viên thụ lý Nguyễn Thành Chương qua số điện thoại 0973.153.879 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News có bài viết về Dự án KDL sinh thái biển cao cấp Lạc Việt với vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ, 1 trong 33 dự án bị yêu cầu ngừng rao bán, chuyển nhượng do chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt thuộc xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng (tên thương mại: Venezia Beach) tên gọi ban đầu là Khu du lịch Lạc Việt Resort. Dự án đã được cơ quan Nhà nước thẩm định và ra quyết định thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án từ năm 2008 - 2009, được UBND tỉnh Bình Thuận cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010.

Đến tháng 9/2018, dự án được UBND tỉnh Bình Thuận cũ chấp thuận chủ trương đầu tư, sau đó được phê duyệt quy hoạch chi tiết và Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng và sau đó được UBND huyện Hàm Tân phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Toàn khu vực quy hoạch được chia thành nhiều khu chức năng chính, bao gồm: Khu thương mại dịch vụ cao tầng, nằm trên trục đường chính vào dự án: Công trình xây dựng cao tối đa 15 tầng, kết hợp bố trí thương mại dịch vụ tại khối đế (1 - 3 tầng) tạo điểm nhấn không gian cảnh quan; Khu thương mại dịch vụ thấp tầng: Bao gồm các khu thương mại dịch vụ liên kế, khu biệt thự thương mại dịch vụ đơn lập, khu biệt thự thương mại dịch vụ song lập, khu thương mại dịch vụ biển. Các công trình thuộc khu này cao tối đa 3 tầng.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt bị Sở Xây dựng Bình Thuận (cũ) nêu tên trong danh sách 33 dự án bị yêu cầu ngừng rao bán, chuyển nhượng do chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận (cũ), các dự án này được một số chủ đầu tư và đơn vị phân phối dự án kinh doanh tiến hành rao bán, chuyển nhượng thông qua các hình thức đặt cọc giữ chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền người mua không đúng quy định; đăng tải các thông tin dự án không đúng với tính chất, mục tiêu, quy mô đã được chấp thuận đầu tư…

Bà Nguyễn Thị Trúc Linh - Khách hàng mua dự án Venezia Beach - cho biết, ngày 22/08/2022, bà và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt ký Hợp đồng đặt cọc để đảm bảo việc ký kết Hợp đồng mua bán nhà Phân khu The Venice tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt.

Theo Hợp đồng đặt cọc mà hai bên đã ký kết thì bà phải thanh toán cho phía Công ty Danh Việt số tiền là 11.068.400.000 VNĐ trên tổng giá trị nhà với số tiền là 15.812.000.000 VNĐ. Theo đó, cho tới thời điểm hiện tại tổng số tiền mà bà Linh đã thực hiện thanh toán cho Công ty Danh Việt là 3.368.640.000 VNĐ .

" Lúc giới thiệu sản phẩm, nhân viên môi giới nói như "rót mật vào tai" và cam kết về tình pháp lý dự án. Do không hiểu biết cặn kẽ, nên khi nhân viên đưa ra giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sơ đồ, bản vẽ... thì tôi cũng đã an tâm xuống tiền. Tuy nhiên, vừa qua dự án trên bị UBND tỉnh “bêu tên” trong danh sách 16 dự án du lịch nghỉ dưỡng chưa đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng theo quy định pháp luật. tôi đứng ngồi không yên, lúc này mới hay mình mua phải dự án chưa hoàn chỉnh pháp lý" , bà Linh chia sẻ với Báo Điện tử VTC News

Không những thế, sau khi tìm hiểu về dự án thì bà được biết, theo Hợp đồng đặt cọc thì Công ty Danh Việt có cam kết hỗ trợ bà thế chấp nhà tại tổ chức tín dụng nhằm thực hiện thủ tục cấp tín dụng cho mục đích thanh toán khoản tiền đặt cọc. Tuy nhiên, dự án này đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Danh Việt vào năm 2010 và sau đó Công ty Danh Việt đã thực hiện thế chấp toàn bộ dự án này cho ngân hàng.

Tôi đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư trả lại tiền đã đặt cọc do những vấn đề kể trên nhưng không được chấp thuận. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, ngành BĐS đang gặp khó mà những người mua dự án như chúng tôi lại bị chủ đầu tư “lươn lẹo” như thế này thì quả thực rất mất niềm tin” , bà Linh cho biết.

Bị thao túng tâm lý, nữ sinh mang 114 chỉ vàng của gia đình đi bán
Tags

UBND tỉnh Bình Thuận

UBND huyện Hàm Tân

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt

KDL Lạc Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

01:12
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại