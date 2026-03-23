Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo tìm người có liên quan đến việc ký hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận mua sản phẩm tại dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt thực hiện.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt thuộc xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng

Theo cơ quan điều tra, đơn vị đang thụ lý, xác minh tố giác tội phạm của công dân liên quan đến dấu hiệu “ lừa dối khách hàng ” xảy ra tại dự án này, tọa lạc tại thôn Hà Lãng, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, trong năm 2022, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (hoặc thông qua đơn vị được ủy quyền) đã ký kết nhiều hợp đồng đặt cọc, văn bản thỏa thuận và thu tiền của khách hàng để mua các sản phẩm thuộc dự án.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận mua sản phẩm tại dự án trên sớm đến làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (số 4, đường Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hoặc liên hệ điều tra viên thụ lý Nguyễn Thành Chương qua số điện thoại 0973.153.879 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News có bài viết về Dự án KDL sinh thái biển cao cấp Lạc Việt với vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ, 1 trong 33 dự án bị yêu cầu ngừng rao bán, chuyển nhượng do chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt thuộc xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng (tên thương mại: Venezia Beach) tên gọi ban đầu là Khu du lịch Lạc Việt Resort. Dự án đã được cơ quan Nhà nước thẩm định và ra quyết định thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án từ năm 2008 - 2009, được UBND tỉnh Bình Thuận cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010.

Đến tháng 9/2018, dự án được UBND tỉnh Bình Thuận cũ chấp thuận chủ trương đầu tư, sau đó được phê duyệt quy hoạch chi tiết và Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng và sau đó được UBND huyện Hàm Tân phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Toàn khu vực quy hoạch được chia thành nhiều khu chức năng chính, bao gồm: Khu thương mại dịch vụ cao tầng, nằm trên trục đường chính vào dự án: Công trình xây dựng cao tối đa 15 tầng, kết hợp bố trí thương mại dịch vụ tại khối đế (1 - 3 tầng) tạo điểm nhấn không gian cảnh quan; Khu thương mại dịch vụ thấp tầng: Bao gồm các khu thương mại dịch vụ liên kế, khu biệt thự thương mại dịch vụ đơn lập, khu biệt thự thương mại dịch vụ song lập, khu thương mại dịch vụ biển. Các công trình thuộc khu này cao tối đa 3 tầng.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt bị Sở Xây dựng Bình Thuận (cũ) nêu tên trong danh sách 33 dự án bị yêu cầu ngừng rao bán, chuyển nhượng do chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận (cũ), các dự án này được một số chủ đầu tư và đơn vị phân phối dự án kinh doanh tiến hành rao bán, chuyển nhượng thông qua các hình thức đặt cọc giữ chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền người mua không đúng quy định; đăng tải các thông tin dự án không đúng với tính chất, mục tiêu, quy mô đã được chấp thuận đầu tư…

Bà Nguyễn Thị Trúc Linh - Khách hàng mua dự án Venezia Beach - cho biết, ngày 22/08/2022, bà và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt ký Hợp đồng đặt cọc để đảm bảo việc ký kết Hợp đồng mua bán nhà Phân khu The Venice tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt.

Theo Hợp đồng đặt cọc mà hai bên đã ký kết thì bà phải thanh toán cho phía Công ty Danh Việt số tiền là 11.068.400.000 VNĐ trên tổng giá trị nhà với số tiền là 15.812.000.000 VNĐ. Theo đó, cho tới thời điểm hiện tại tổng số tiền mà bà Linh đã thực hiện thanh toán cho Công ty Danh Việt là 3.368.640.000 VNĐ .

" Lúc giới thiệu sản phẩm, nhân viên môi giới nói như "rót mật vào tai" và cam kết về tình pháp lý dự án. Do không hiểu biết cặn kẽ, nên khi nhân viên đưa ra giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sơ đồ, bản vẽ... thì tôi cũng đã an tâm xuống tiền. Tuy nhiên, vừa qua dự án trên bị UBND tỉnh “bêu tên” trong danh sách 16 dự án du lịch nghỉ dưỡng chưa đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng theo quy định pháp luật. tôi đứng ngồi không yên, lúc này mới hay mình mua phải dự án chưa hoàn chỉnh pháp lý" , bà Linh chia sẻ với Báo Điện tử VTC News

Không những thế, sau khi tìm hiểu về dự án thì bà được biết, theo Hợp đồng đặt cọc thì Công ty Danh Việt có cam kết hỗ trợ bà thế chấp nhà tại tổ chức tín dụng nhằm thực hiện thủ tục cấp tín dụng cho mục đích thanh toán khoản tiền đặt cọc. Tuy nhiên, dự án này đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Danh Việt vào năm 2010 và sau đó Công ty Danh Việt đã thực hiện thế chấp toàn bộ dự án này cho ngân hàng.

“ Tôi đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư trả lại tiền đã đặt cọc do những vấn đề kể trên nhưng không được chấp thuận. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, ngành BĐS đang gặp khó mà những người mua dự án như chúng tôi lại bị chủ đầu tư “lươn lẹo” như thế này thì quả thực rất mất niềm tin” , bà Linh cho biết.