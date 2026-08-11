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Công an kiểm tra nơi ở của Nguyễn Quốc Pháp SN 1985: Bắt khẩn cấp chủ nhà

Duy Anh
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Nguyễn Quốc Pháp cùng 2 đối tượng khác bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngày 10/8, Công an xã Hà Nha, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ 03 đối tượng, gồm: Nguyễn Quốc Pháp (SN 1985), Nguyễn Đình Thi (SN 1982, cùng trú thôn Đại Hồng) và Nguyễn Hưng Anh Vũ (SN 1985, trú thôn Ngọc Kinh, xã Hà Nha).

Công an kiểm tra nơi ở của Nguyễn Quốc Pháp SN 1985: Bắt khẩn cấp chủ nhà - Ảnh 1.

Các đối tuợng vừa bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà Nguyễn Quốc Pháp có một số đối tượng tụ tập, biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Hà Nha đã nhanh chóng triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xác minh vụ việc. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an TP đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời ra Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với cả 3 đối tượng.

Công an xã Hà Nha tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.


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