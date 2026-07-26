HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an kiểm tra một cơ sở lưu trú lúc 14 giờ 50 phút: Bắt khẩn cấp nữ môi giới

Duy Anh
|

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Ngày 25/7, Công an Hà Nội thông tin, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 23/7/2026, kiểm tra một cơ sở lưu trú trên địa bàn, Công an xã Ô Diên phát hiện hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm tiền mặt, điện thoại di động và các vật chứng phục vụ điều tra.

Công an kiểm tra một cơ sở lưu trú lúc 14 giờ 50 phút: Bắt khẩn cấp một môi giới - Ảnh 1.

Các đối tượng tại hiện trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với V.T.H. (SN 1983) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm" theo Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Ô Diên lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường quản lý khách lưu trú, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn; tuyệt đối không vì lợi nhuận mà tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Công an điều tra nhiều lần giao dịch tổng 683,5 triệu đồng vào tài khoản của một nhân viên
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Hay độc lạ

công an hà nội

bắt khẩn cấp

Phụ nữ

môi giới mại dâm

TP Hà Nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại