Công an kiểm tra cửa hàng và kho: Khởi tố vợ chồng Đinh Thị Thu Hồng cùng con gái, con dâu

Các đối tượng bị khởi tố về về hành vi buôn bán hàng cấm.

Ngày 3/10, báo Tiền phong dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can (trong 1 gia đình) cùng 2 đồng phạm, để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá lậu.

Theo đó, 4 bị can cùng gia đình, gồm: Trần Công Đức (65 tuổi), vợ là Đinh Thị Thu Hồng (60 tuổi), con gái là Trần Thị Kiều Trinh (38 tuổi), con dâu Phạm Thị Na (36 tuổi, cùng ở xã Krông Pắk). Hai bị can khác là Đinh Ngọc Cường (32 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (20 tuổi).

Nhóm đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Báo Công lý).

Trước đó, theo thông tin trên báo Công lý, vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 18/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra tại các cửa hàng và kho của gia đình ông Đức ở xã Krông Pắk.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 876 cây thuốc lá nhập lậu các loại (tương đương 8.760 bao). Các đối tượng khai nhận đã mua số thuốc lá trên từ nhiều nguồn khác nhau rồi đưa về kho cất giấu để bán lại kiếm lời.

Số thuốc lá lậu bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an Đắk Lắk/Báo Lao động.

Tiếp tục đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác định số thuốc lá trên do Cường và Huyên nhiều lần bán cho gia đình ông Đức.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định, thông tin này được đăng tải trên báo Đắk Lắk.