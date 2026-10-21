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Công an kiểm tra cửa hàng thời trang, khởi tố ông chủ Lê Tuấn Đức SN 1999

Duy Anh
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Ngày 21/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Đức về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, vào ngày 20/8, Công an xã Thái Thụy phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 tiến hành kiểm tra cửa hàng thời trang Đức Bun tại số 244 đường Nguyễn Đức Cảnh, thôn Diêm Điền 3, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, do Lê Tuấn Đức (sinh năm 1999, trú tại thôn Vũ Nghị, xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực kinh doanh và trong kho của cửa hàng có số lượng lớn quần áo, giày dép mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Gucci, Burberry, D&G, Hermes, Moncler, Dior, Lacoste, Fendi, Louis Vuitton và DSQUARED2.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm đếm, tạm giữ tổng cộng 2.116 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm 60 đôi giày, 273 đôi dép, 280 bộ quần áo, 481 chiếc quần và 1.022 chiếc áo. Tổng giá trị hàng hóa được xác định là 769.870.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, Lê Tuấn Đức tổ chức kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu khi chưa được chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chủ thể có thẩm quyền cho phép.

Từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2026, hoạt động này đã mang lại cho Đức số tiền thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

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Lực lượng Công an xã Thái Thụy phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 kiểm tra, phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng hoá có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại cửa hàng thời trang Đức Bun (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Đức về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự. Công an xã Thái Thụy tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên công bố quyết định khởi tố vụ án,khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Đức (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hành vi này không chỉ xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn gây ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với hoạt động kinh tế - xã hội.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm và vi phạm pháp luật này, Công an xã Thái Thụy khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; kiểm tra, xác minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa trước khi đưa ra thị trường; không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tiếp tay cho các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần chủ động bảo vệ thương hiệu, thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ theo quy định; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Truy tìm Trần Như Hương SN 1993
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