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Công an kiểm tra 20 cửa hàng photocopy

Trang Anh
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Công an phường Hạ Long đã tiến hành kiểm tra 20 cơ sở photocopy trên địa bàn.

Công an Thành phố Quảng Ninh ngày 1/10/2026 cho biết, thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Hạ Long đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động in, sao chụp tài liệu.

Công an phường Hạ Long đã tiến hành kiểm tra 20 cơ sở photocopy trên địa bàn. Tại các cơ sở, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh; chủ động kiểm soát nội dung tài liệu nhận in, sao chụp, không thực hiện in, sao chụp, phát tán các tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật.

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Công an phường Hạ Long kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy trên địa bàn - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Công an phường đã yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tiếp tay cho việc sao chụp, in ấn, phát tán các tài liệu có nội dung xấu, độc, sai sự thật hoặc vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, các cơ sở được nhắc nhở thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu lợi dụng dịch vụ photocopy để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Việc kiểm tra, tuyên truyền và yêu cầu ký cam kết nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ sở photocopy trong hoạt động kinh doanh, góp phần chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, nhất là đối với việc in ấn, sao chụp và phát tán tài liệu không phù hợp.

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Công an kiểm tra 20 cửa hàng photocopy - Ảnh 2.Tất cả người dùng VNeID chú ý, thông báo mới nhất từ công an

Người dân sử dụng VNeID đặc biệt chú ý quy định.

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