Công an kiểm tra 120 nhân viên và khách tại một quán internet, bida lúc 21 giờ

Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra hành chính, phòng ngừa tội phạm tại cơ sở kinh doanh internet, bida.

Vào lúc 21h00 ngày 16/8, các lực lượng Công an phường Hòa Cường tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh Internet và bida GenZ Arena trên địa bàn.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính và thử test ma túy đối với 120 nhân viên và khách đang có mặt tại cơ sở, trong đó có 01 người nước ngoài.

Kết quả, 120/120 trường hợp đều âm tính với các chất ma túy. Hoạt động kiểm tra nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường.