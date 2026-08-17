HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an kiểm tra 120 nhân viên và khách tại một quán internet, bida lúc 21 giờ

Duy Anh
|

Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra hành chính, phòng ngừa tội phạm tại cơ sở kinh doanh internet, bida.

Vào lúc 21h00 ngày 16/8, các lực lượng Công an phường Hòa Cường tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh Internet và bida GenZ Arena trên địa bàn.

Công an kiểm tra 120 nhân viên và khách tại một quán internet, bida lúc 21 giờ - Ảnh 1.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính và thử test ma túy đối với 120 nhân viên và khách đang có mặt tại cơ sở, trong đó có 01 người nước ngoài.

Kết quả, 120/120 trường hợp đều âm tính với các chất ma túy. Hoạt động kiểm tra nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường.

Danh tính nữ du khách trộm tài sản hơn 500 triệu đồng trong biệt thự lúc 2 giờ sáng
Tags

báo công an

Tin nóng trong ngày

kiếm tra

công an kiểm tra quán internet

Hay độc lạ

Tin ngắn

TP Đà Nẵng

công an đà nẵng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại