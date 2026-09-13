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Công an khuyến cáo người dân lập tức kiểm tra thông tin này trên VNeID kẻo bị tự động khoá tài khoản

Huỳnh Duy
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Cơ quan Công an đã có khuyến cáo quan trọng tới người dân để tránh bị gián đoạn trong quá trình sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Ảnh minh hoạ

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát thông tin về việc ứng dụng VNeID sẽ tự động khoá nếu số điện thoại được sử dụng để đăng ký tài khoản không chính chủ.

Cụ thể, cơ quan Công an cho biết, ngày 13/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/9, trong đó bổ sung quy định liên quan đến việc tự động khóa tài khoản định danh điện tử.

Theo quy định mới, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản của người dân khi số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ.

Quy định này nhằm bảo đảm tài khoản định danh điện tử được liên kết với đúng số thuê bao của người sử dụng, qua đó góp phần nâng cao tính chính xác, an toàn và bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên VNeID.

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng ứng dụng VNeID, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân kiểm tra số điện thoại đang đăng ký tài khoản VNeID; bảo đảm số thuê bao chính chủ, phù hợp với thông tin của người sử dụng.

Nếu số điện thoại đã thay đổi hoặc không còn chính chủ, người dân cần chủ động cập nhật, điều chỉnh thông tin theo quy định. Bên cạnh đó, người dùng VNeID không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP và thông tin cá nhân cho người khác; đồng thời cảnh giác với các đối tượng lợi dụng quy định mới để lừa đảo

Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, người dân cần chủ động rà soát thông tin ngay từ hôm nay, bảo đảm số điện thoại liên kết với VNeID chính chủ, qua đó sử dụng tài khoản an toàn, liên tục và đúng quy định.

Tags

Công an tỉnh Phú Thọ

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

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