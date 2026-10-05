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Công an khuyến cáo người dân chủ động mở ứng dụng VNeID kiểm tra những thông tin sau

Nhật Hạ
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Người dân cần lưu ý 5 thay đổi đáng chú ý để chủ động kiểm tra, cập nhật và sử dụng VNeID thuận tiện, an toàn hơn.

Theo thông tin từ Công an xã Đất Mới (tỉnh Cà Mau), từ ngày 28/9/2026, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới về định danh và xác thực điện tử.

Theo đó, người dân cần lưu ý 5 thay đổi đáng chú ý để chủ động kiểm tra, cập nhật và sử dụng VNeID thuận tiện, an toàn hơn.

Số điện thoại đăng ký VNeID phải là số chính chủ

Tài khoản định danh điện tử có thể bị khóa nếu số điện thoại đăng ký không trùng khớp với thông tin thuê bao chính chủ. Người dân nên mở VNeID, đến mục “Ví giấy tờ” để kiểm tra tình trạng kết nối thông tin và chủ động xác thực số thuê bao khi cần thiết.

Giấy tờ đã tích hợp trên VNeID: không phải nộp, xuất trình bản giấy

Khi thông tin, giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và các hoạt động khác không được yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao giấy tờ đó, theo quy định.

Nghị định mới cũng quy định nhiều loại giấy tờ có thể được tích hợp, cập nhật trên VNeID như giấy khai sinh, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và một số giấy tờ khác.

VNeID được bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội

VNeID bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội, cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp. Đây là cơ sở để người dân tiếp cận các dịch vụ, chính sách an sinh trên môi trường số thuận tiện hơn.

Ảnh: Công an xã Đất Mới (tỉnh Cà Mau)

Mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử

Quy định mới mở rộng đối tượng sử dụng VNeID. Công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên có thể được cấp tài khoản định danh điện tử; trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước cũng có thể được cấp tài khoản mức độ 1 khi có nhu cầu.

Người nước ngoài nhập cảnh hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam cũng thuộc diện được cấp tài khoản định danh điện tử theo quy định.

Từng bước liên kết VNeID với nhiều nền tảng, dịch vụ

Việc xác thực, liên kết tài khoản VNeID với các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế, giáo dục... được triển khai theo lộ trình.

Người dân cần theo dõi hướng dẫn chính thức khi thực hiện, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật tài khoản VNeID cho người khác.

Công an xã Đất Mới khuyến cáo người dân chủ động mở ứng dụng VNeID để kiểm tra số điện thoại đăng ký, thông tin cá nhân và các giấy tờ đã tích hợp; thực hiện cập nhật, xác thực khi có yêu cầu.

Khi sử dụng các tiện ích trên VNeID, cần bảo vệ thông tin đăng nhập, mật khẩu và mã xác thực; chỉ thực hiện theo hướng dẫn từ cơ quan nhà nước hoặc các kênh chính thức.

Việc chủ động cập nhật, sử dụng VNeID đúng quy định sẽ góp phần giảm giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục, tăng tính thuận tiện trong giao dịch và thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng công dân số.﻿

Tags

Công an xã Đất Mới

tỉnh Cà Mau

Đường dây nóng: 0943 113 999

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