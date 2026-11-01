Nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video sai sự thật về tình hình mưa lũ tại tỉnh Khánh Hoà, Đắk Lắk gây hoang mang dư luận.

Tối 28/11, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa phát đi thông tin cảnh báo một số tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video không phản ánh đúng tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Trong ngày 28/11, trên địa bàn tỉnh nhiều nơi mưa lớn, nước lũ lên nhanh. Lợi dụng việc này, nhiều tài khoản đăng tải hình ảnh, video liên quan đến mưa lũ năm 2025 hoặc tạo ảnh ngập lụt bằng AI rồi đăng tải lên mạng xã hội gây nhầm lẫn cho người dân.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội về tình hình ngập nước ở Khánh Hoà sai sự thật. (Ảnh chụp màn hình).

Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận định những nội dung đăng tải không đúng sự thật nhằm thu hút lượt xem, lượt tương tác, nhưng có thể gây ảnh hưởng đến dư luận, công tác theo dõi, chỉ đạo và ứng phó thiên tai.

Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; chủ động theo dõi tình hình mưa lũ qua các website, báo chí và kênh truyền thông chính thống của cơ quan chức năng. Người dân không đăng tải, chia sẻ những hình ảnh, video, thông tin chưa được kiểm chứng, tránh vô tình tiếp tay lan truyền tin giả, gây hoang mang trong cộng đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình hình thiên tai, bão lũ; lan truyền thông tin gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng tình hình mưa bão để trục lợi hoặc kích động chống phá, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.

Tối 28/11, lãnh đạo UBND xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk cũng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook về tình trạng nước lũ tại địa phương này dâng cao đến mái nhà.

Facebook Minh Tâm đăng tải dòng trạng thái kèm hình ảnh nước lũ nhấn chìm gần như hoàn toàn ngôi nhà và ghi chú ngày 28/11/2026 tại xã Sơn Hoà là không đúng thực tế.

Lãnh đạo này khẳng định hiện khu vực xã Sơn Hòa có mưa, một số tuyến đường nội thôn xảy ra ngập cục bộ. Tuy nhiên, không có chuyện nước lũ dâng cao đến tận mái nhà như nội dung đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh được các tài khoản đăng tải là hình ảnh cũ từ tháng 11/2025.

Công an xã Sơn Hòa đang phối hợp Phòng PA-05, Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý nghiêm theo quy định.