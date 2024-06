Công an khám xét căn chung cư ở Hà Nội, bắt giữ một nam thanh niên

Ngày 15/6, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thượng Nhật (29 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Thanh Xuân phát hiện Nhật có biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Thượng Nhật tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngày 11/3, Công an quận đã tiến hành kiểm tra tại căn hộ của đối tượng tại một căn chung cư.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 13 túi cần sa, 181 hộp thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa, 60.000 viên ma túy tổng hợp. Tổng khối lượng tang vật thu giữ gần 6 kg cần sa, hơn 6 kg ma túy tổng hợp.

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thượng Nhật về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.