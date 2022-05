Công an kêu gọi tài xế tông 10 xe máy, nhiều người bị thương ở chợ Thủ Đức ra trình diện

Ngày 6/5, liên quan đến vụ ô tô tông nhiều xe máy ở chợ Thủ Đức (phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM), Công an TP. Thủ Đức cho biết tài xế ô tô vẫn chưa ra trình diện sau vụ việc.



Theo đó, đến sáng nay tài xế vẫn chưa đến trụ sở công an trình diện, do đó Công an TP. Thủ Đức kêu gọi tài xế nhanh chóng đến Đội điều tra tổng hợp (Công an TP. Thủ Đức, số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú) trình diện.

Thông tin ban đầu, danh tính tài xế tên Huỳnh Công Thắng (ngụ tại TP. Thủ Đức). Nhân chứng tại hiện trường cho biết khi bước xuống xe sau khi gây tai nạn, tài xế Thắng có biểu hiện say xỉn, cơ thể nồng nặng mùi bia rượu, sau đó rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn xe máy nằm la liệt do bị ô tô tông

Như đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h20' ngày 5/5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM (ngay chợ Thủ Đức).

Vào thời gian trên, ô tô 7 chỗ (51H - 921.02) do nam tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về chợ Thủ Đức.

Khi ô tô này vừa ôm cua rẽ phải tại giao lộ đường Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại, tông vào nhiều xe máy.

4 người bị thương nhập viện trong vụ tai nạn, hiện tài xế ô tô vẫn chưa ra trình diện

Sau đó ô tô "điên" này còn tiếp tục tông thẳng vào một nhà dân ven đường Kha Vạn Cân rồi lùi lại tông thêm nhiều xe máy khác nằm la liệt trên đường.

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nặng, nằm la liệt trên đường được đưa đi cấp cứu sau đó. Trong đó 2 người là nữ sinh viên bị thương khá nặng.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng TP. Thủ Đức đến hiện trường phong toả để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

https://kenh14.vn/cong-an-keu-goi-tai-xe-tong-10-xe-may-nhieu-nguoi-bi-thuong-o-cho-thu-duc-ra-trinh-dien-2022050611373458.chn