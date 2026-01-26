HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an Hà Nội xác minh thông tin nhóm thanh niên gây rối ở hầm chui Kim Liên

Thanh Hà |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác minh làm rõ thông tin lan truyền trên mạng về việc nhóm thanh niên có hành vi gây rối ở hầm Kim Liên.

Công an Hà Nội xác minh vụ thanh niên gây rối ở hầm chui Kim Liên - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video.

Ngày 25/1, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác minh làm rõ vụ việc gây rối ở hầm Kim Liên.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc rạng sáng 24/1, sau chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng giải U23 châu Á, nhiều người hâm mộ tại Hà Nội đổ ra đường ăn mừng.

Đáng chú ý, các bài viết nêu thông tin trong lúc di chuyển qua hầm chui Kim Liên thì một cô gái bị nhóm thanh niên quấy rối tình dục.

Khi bạn trai của cô gái phản ứng, nhóm này còn tấn công hội đồng đôi nam nữ. Vụ việc nhanh chóng được đăng tải lên các mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Nhiều tài khoản mạng xã hội tỏ ra bức xúc và mong cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

