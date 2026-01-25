HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Kẻ đánh tài xế xe công nghệ chỉ vì điếu thuốc lá đã trình diện

HẢI ĐỊNH |

Sau khi đánh tài xế xe công nghệ, Trương Đông Ý bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến chiều 25-1 thì quyết định ra trình diện.

Chiều 25-1, ông Trương Đông Ý (SN 1978, trú tổ dân phố Miếu Bông, phường Hoà Xuân) đã đến Công an phường Hoà Xuân trình diện.

Kẻ đánh tài xế xe công nghệ chỉ vì điếu thuốc lá đã trình diện - Ảnh 1.

Trương Đông Ý ở thời điểm hành hung tài xế, đập phá xe

Trương Đông Ý là người đã hành hung nam tài xế xe công nghệ khi bị nhắc nhở vì hút thuốc trên xe ô tô.

Theo đó, Công an phường Hòa Xuân đã tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ 16 giờ ngày 21-1, Công an phường Hoà Xuân tiếp nhận thông tin về việc vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy tại chợ Miếu Bông.

Kẻ đánh tài xế xe công nghệ chỉ vì điếu thuốc lá đã trình diện - Ảnh 2.

Trương Đông Ý trình diện cơ quan công an vào chiều 25-1

Tại hiện trường, Công an phường ghi nhận xe ô tô Xpander biển số 43H-04828 do anh Nguyễn Thanh H. (trú thôn Miếu Bông) là lái xe. Anh H. bị Trương Đông Ý dùng mũ bảo hiểm đập hư hỏng màn hình tích hợp camera bên trong xe ôtô và đánh vào mặt.

Qua khai nhận ban đầu, vào chiều ngày 21-1, sau khi đi dự tiệc về tại chợ Miếu Bông, Trương Đông Ý đã nhờ người thân gọi giúp xe ô tô để đi có việc. Khi anh H. điều khiển xe ô tô đến thì ông Ý lên xe, trên tay có cầm thuốc lá đang hút dang dở.

Thấy ông Ý đang trong tình trạng say xỉn và hút thuốc lá, anh H. nhắc nhở.

Tuy nhiên, ông Ý không thực hiện và có các hành vi dùng mũ bảo hiểm hành hung nam tài xế. Sau sự việc, ông Ý rời khỏi xe ô tô, bỏ đi khỏi hiện trường.

Sau khi thực hiện hành vi trên, Trương Đông Ý bỏ đi khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an phường tiếp tục điều tra làm rõ.

