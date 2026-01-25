Chiều 25-1, ông Trương Đông Ý (SN 1978, trú tổ dân phố Miếu Bông, phường Hoà Xuân) đã đến Công an phường Hoà Xuân trình diện.

Trương Đông Ý ở thời điểm hành hung tài xế, đập phá xe

Trương Đông Ý là người đã hành hung nam tài xế xe công nghệ khi bị nhắc nhở vì hút thuốc trên xe ô tô.

Theo đó, Công an phường Hòa Xuân đã tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ 16 giờ ngày 21-1, Công an phường Hoà Xuân tiếp nhận thông tin về việc vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy tại chợ Miếu Bông.

Trương Đông Ý trình diện cơ quan công an vào chiều 25-1

Tại hiện trường, Công an phường ghi nhận xe ô tô Xpander biển số 43H-04828 do anh Nguyễn Thanh H. (trú thôn Miếu Bông) là lái xe. Anh H. bị Trương Đông Ý dùng mũ bảo hiểm đập hư hỏng màn hình tích hợp camera bên trong xe ôtô và đánh vào mặt.

Qua khai nhận ban đầu, vào chiều ngày 21-1, sau khi đi dự tiệc về tại chợ Miếu Bông, Trương Đông Ý đã nhờ người thân gọi giúp xe ô tô để đi có việc. Khi anh H. điều khiển xe ô tô đến thì ông Ý lên xe, trên tay có cầm thuốc lá đang hút dang dở.

Thấy ông Ý đang trong tình trạng say xỉn và hút thuốc lá, anh H. nhắc nhở.

Tuy nhiên, ông Ý không thực hiện và có các hành vi dùng mũ bảo hiểm hành hung nam tài xế. Sau sự việc, ông Ý rời khỏi xe ô tô, bỏ đi khỏi hiện trường.

Sau khi thực hiện hành vi trên, Trương Đông Ý bỏ đi khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an phường tiếp tục điều tra làm rõ.