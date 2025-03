Công an Hà Nội vận động thành công Trần Đình Toán từ Campuchia về nước đầu thú

Ngày 15/3, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã Trần Đình Toán (21 tuổi, trú tại Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội) từ Campuchia về nước đầu thú.

Đối tượng Trần Đình Toán (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, vào ngày 22/4/2018, trên địa bàn xã Trung Châu, huyện Đan Phượng xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 19/9/2023, Cơ quan CSÐT Công an huyện Đan Phượng đã ra Quyết định khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng.

Đến ngày 18/12/2023, Cơ quan CSÐT Công an huyện Đan Phượng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, bị can Trần Đình Toán đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sang Campuchia lẩn trốn.

Ngày 20/01/2024, Cơ quan CSÐT Công an huyện Đan Phượng đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Đình Toán.

Thông qua gia đình của đối tượng, Tổ công tác của Văn phòng Cảnh sát điều tra CATP đã vận động, thuyết phục đối tượng trở về Việt Nam đấu thú.

Đến ngày 13/3/2025, đối tượng Trần Đình Toán đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.