Công an Hà Nội truy tìm Lương Văn Thơm

Duy Anh |

Công an xác định Lương Văn Thơm là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 15/7 tại nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Lương Văn Thơm (SN 1985; thường trú tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp nêu trên. 

Công an Hà Nội truy tìm Lương Văn Thơm- Ảnh 1.

Đối tượng Lương Văn Thơm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tuy nhiên, cơ quan công an hiện không xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối tượng.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Công an xã Nội Bài (cán bộ điều tra Ngô Văn Đức, số điện thoại: 0829.15.8688) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

