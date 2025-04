Công an Hà Nội truy nã Nguyễn Hoài Đông

Ngày 22/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoài Đông (26 tuổi, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Chân dung đối tượng Nguyễn Hoài Đông (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo đó, vào ngày 14/4/2020, anh P.T. T. (quản lý một quán bar trên phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm) phát hiện nhân viên Nguyễn Hoài Đông rời khỏi quán và mang theo một đầu DJ và một laptop.

Trước đó, Đông xin ở lại quán do không còn chỗ ở, được anh T. đồng ý với mục đích trông coi tài sản. Khi bị phát hiện, Đông thừa nhận đã mang tài sản đi cầm để lấy tiền đánh bạc và cam kết sẽ chuộc lại đồ. Tuy nhiên, sau đó đối tượng bỏ trốn và không thể liên lạc.

Ngày 17/4/2020, anh T. trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Đông về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng Đông đã bỏ trốn tại nơi cư trú.

Ngày 14/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội Hà Nội theo số điện thoại 0914.151.111; Cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.