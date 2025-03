Công an Hà Nội truy nã Bùi Thị Mai

Công an thành phố Hà Nội ngày 18/3 cho biết đang truy nã đối với Bùi Thị Mai (SN: 1998; Nơi thường trú: Xóm Bai Chim, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 25/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra ngày 18/12/2024 tại phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội và ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Mai về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bùi Thị Mai - Ảnh: CA Hà Nội

Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập đối tượng Bùi Thị Mai để làm rõ về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, nhưng đối tượng không đến cơ quan Công an để làm việc, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 28/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Công an đề nghị nếu phát hiện đối tượng Bùi Thị Mai ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Bùi An Dũng, SĐT: 0983.513.594), cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.