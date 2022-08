Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm bảo kê vật liệu xây dựng "lộng hành" giữa phố

Các đối tượng thâu tóm toàn bộ địa bàn và sẵn sàng đe dọa, tấn công những đội thợ khác được xem là "cướp" mối làm ăn của chúng.

Nguyễn Thị Lan Hương (Hương "đen", SN 1978, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thành lập công ty Lan Hương, chuyên mua bán kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn hai quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm. Hương thuê công nhân chở vật liệu, phế thải xây dựng bằng xe ba bánh tự chế và xe tải nhỏ trong các công trình xây dựng biệt thự liền kề, chung cư.

Đối tượng thâu tóm toàn bộ hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng cao hơn so với mức giá trung bình và không có đơn vị hay cá nhân nào "nhảy" được vào thị trường của Hương. Nếu có đội khác vào thi công hoặc dọn dẹp, vận chuyển trong các công trình xây dựng, đàn em của Hương sẽ đe dọa, ngăn cản.

Trong quá trình làm ăn, Hương "đen" có liên kết với một số đối tượng khác. Thời gian gần đây, trên địa bàn do Hương "quản lý" xuất hiện một số xe chở vật liệu xây dựng từ nơi khác, tranh giành các đầu mối bán vật liệu, dọn dẹp chở phế thải xây dựng với công ty của Hương.

Chưa biết xử lý ra sao, Hoàng Trung Thành (SN 1990, trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đàn em của Hương liền nhận để bản thân "giải quyết", không cho bất cứ ai được phép cướp mối làm ăn của "đàn chị".

Các đối tượng ổ nhóm bảo kê vật liệu xây dựng

Ngày 9/8/2022, khi phát hiện có công trình xây dựng đang dọn phế thải không do đội thợ của công ty Hương Lan đảm nhiệm, Võ Khánh Linh (SN 1996, trú tại tổ 2 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ) nhân viên quản lý của Hương gọi điện thoại báo tình hình, sau đó tiếp tục gọi điện thoại cho Hoàng Trung Thành thông báo sự việc.

Khi gặp Thành và đồng bọn, Linh chỉ cho đối tượng này vị trí căn biệt thự mà đội thợ đang dọn phế liệu xây dựng.

Các đối tượng "đàn em" của Hương "đen" trong đó có Thành và Đặng Văn Thanh (SN 1992, trú tại xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã mang theo hung khí gồm gậy bóng chày, dao, điều khiển xe máy và ô tô nhãn hiệu Fortuner, BKS 30F-080.94 đến khu vực cổng khu biệt thự Skylake để chờ xe ô tô chở phế liệu mà các đối tượng cho là cướp địa bàn của Hương ra sẽ chặn đầu, đe dọa.

Khi xe tải hiệu Huyndai BKS 29C-888.72 do anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1992, trú tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển đi từ phía khu đô thị thuộc phường Xuân Tảo ra đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ thì tất cả nhóm Thanh, Thành đuổi theo.

Ngay sau đó, Thanh và Thành xuống xe đi bộ chặn đầu xe đập tay vào kính chửi anh Tâm. Sợ hãi, anh này đã điều khiển xe ô tô tải vượt lên bỏ chạy. Nhóm Thanh, Thành tiếp tục phóng xe đuổi theo và chặn đầu xe tải. Thanh và Thành dùng gậy bóng chày đập phá xe của anh Tâm làm vỡ đèn, kính xe và khiến anh này bị xây xát.

Bị tấn công và chặn đầu, anh Tâm nhấn ga bỏ chạy theo hướng đường Hoàng Quốc Việt và đến Công an quận Tây Hồ trình báo. Trước tính chất phức tạp và manh động của các đối tượng, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố (CATP) chủ trì, phối hợp với Công an quận (CAQ) Tây Hồ điều tra, làm rõ.

Ngày 18/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Đến ngày 26/8/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Đặng Văn Thanh và Hoàng Trung Thành khi các đối tượng đang trên đường lẩn trốn, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan.