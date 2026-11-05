Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy trường THCS Kim Liên khiến 1 người tử vong

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người đã tử vong.

Liên quan vụ cháy Trường THCS Kim Liên, chia sẻ trên Tiền Phong vào trưa 5/11/2026, hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Liên, bà Nguyễn Linh Chi cho biết, khu vực bị cháy xảy ra gần nhà trường. Trong ngày hôm nay, học sinh Trường tiểu học Kim Liên đang tổ chức cho học sinh đi dã ngoại.

"Khi sự việc xảy ra, thầy cô giáo đã hướng dẫn học sinh Trường THCS Kim Liên sang khu vực sân Trường tiểu học Kim Liên để chờ bố mẹ đón", Tiền Phong Online dẫn lời bà Chi nói.

Lúc 16 giờ cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã có thông tin ban đầu. Theo đó, thoảng 12 giờ 18 phút ngày 05/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội (CATP) nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 07 xe chữa cháy, 01 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Sau khoảng 04 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát CC&CNCH đã có mặt tại hiện trường. Qua công tác trinh sát, xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 01 tầng và có người mắc kẹt bên trong đám cháy. Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường - Ảnh: Công an Hà Nội

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng cũng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 13 giờ 00 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 01 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Giám đốc CATP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Clip vụ cháy nhà tạm trường THCS Kim Liên - Nguồn: Đài PTTH Hà Nội