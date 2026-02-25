Công an Hà Nội thông tin danh tính tài xế trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và tàu hỏa

Đêm 25/2, Công an Hà Nội đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và tàu hỏa ở Hà Nội.

Cụ thể, khoảng 19h51' ngày 25/2/2026, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đường sắt giữa tàu hỏa và ô tô tải.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu SE (đầu máy D19E-942 kéo theo 14 toa) do anh H.M.H., lái tàu thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội điều khiển, di chuyển theo hướng Văn Điển đi Thường Tín thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-792.88 do anh N.V. T. (sinh năm 1974; hộ khẩu thường trú: xã Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả, anh N.V.T. tử vong tại chỗ. Anh Đ. N.H. (sinh năm 1985; trú tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội) bị đa chấn thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương bảo vệ hiện trường, tổ chắc khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Những hình ảnh từ hiện trường vụ việc: