Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Tối 25/2, một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn Km13+700 qua khu vực xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì cũ), TP Hà Nội, khi tàu khách SE3 va chạm với một xe tải đang băng qua đường sắt, khiến phương tiện bị vò nát, văng xa gần 100m. Tàu SE3 bị hư hỏng nặng phần đầu và dải hộ lan bị đổ. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được chuyển đi cấp cứu.





Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, tàu khách SE3 di chuyển qua khu gian Văn Điển – Thường Tín, đoạn qua thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, đã va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-728.XX khi phương tiện này băng ngang qua đường sắt.

Tàu khách SE3 di chuyển qua khu gian Văn Điển – Thường Tín, đoạn qua thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi va chạm với ô tô tải. Ảnh: Đình Hiếu

Xe tải băng qua đường sắt bị hư hỏng nặng. Ảnh: Đình Hiếu

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải biến dạng hoàn toàn và bị hất văng xa hàng chục mét. Đầu máy tàu SE3 cũng bị hư hỏng, dải hộ lan ven đường sắt đổ sập, nhiều mảnh vỡ văng ra khu vực xung quanh. Một số đoạn đường ray ghi nhận dấu hiệu biến dạng sau va chạm.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Ngọc Hồi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa khu vực và triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu. Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Tài xế xe container bị mắc kẹt trong buồng lái. Lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Đoàn tàu được cho lùi lại để phục vụ công tác cẩu kéo phương tiện gặp nạn, đồng thời bảo đảm an toàn tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.