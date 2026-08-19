Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy tại Chương Mỹ khiến 3 người tử vong

Chiều 19-8, Công an thành phố Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra tại khu vực Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ. Vụ cháy khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương. Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Theo Công an thành phố Hà Nội, khoảng 10h23 ngày 19-8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện, 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 66 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 4, 15, 28, 33 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đến hiện trường.

Đám cháy nhanh chóng lan nhanh. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Đồng thời, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ điều động 1 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lương Sơn chi viện.

Khoảng 10h29, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển rất lớn, sinh nhiều khói, khí độc; chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Theo thông tin ban đầu, thời gian cháy tự do trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được thông tin khoảng gần 1 giờ.

Trước tình hình trên, các đơn vị chia thành nhiều mũi tiếp cận, đồng thời triển khai chữa cháy, chống cháy lan và tìm kiếm người bị nạn.

Đến khoảng 11h25, đám cháy được khống chế, không còn khả năng cháy lan. Lực lượng chức năng bảo vệ được nhiều tài sản, không để lửa lan sang các nhà xưởng liền kề.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 3 thi thể trong khu vực nhà xưởng. Ba người bị thương gồm B.V.Đ (sinh năm 1986), K.T.A (sinh năm 2008) và V.N.T (sinh năm 1987). Trong đó, K.T.A bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định và đã về nhà.

Đến khoảng 12h05, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.



Chiều cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người bị nạn và những trường hợp bị ảnh hưởng. Bên cạnh chế độ hỗ trợ của thành phố theo quy định, phường Chương Mỹ cần chủ động xem xét chính sách hỗ trợ của địa phương; đồng thời huy động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia, kịp thời hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục bảo đảm an toàn tại hiện trường, kiểm tra, đánh giá thiệt hại, xác định nguyên nhân vụ cháy và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, xác định danh tính các nạn nhân, nguyên nhân vụ cháy và làm rõ các vấn đề liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.