Công an Hà Nội thông báo đến tất cả người tham gia giao thông ngay từ hôm nay

Công an Hà Nội thông báo để người dân sắp xếp lộ trình đi lại phù hợp.

Công an TP Hà Nội vừa thông tin về việc điều chỉnh giao thông để phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo từ nay đến ngày 30/12/2026. Theo phương án do Sở Xây dựng Hà Nội công bố ngày 15/8, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đường Lê Quý Đôn, đường Nguyễn Huy Tự và các khu vực lân cận để phục vụ thi công Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Đường Trần Khánh Dư: Tổ chức một chiều từ ngã ba Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm phương tiện chiều ngược lại. Phương tiện từ cửa khẩu Vân Đồn và đê Nguyễn Khoái đi Trần Khánh Dư theo lộ trình Lê Quý Đôn - Trần Thánh Tông - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu, bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn công trường từ xa và tại chỗ nhằm giúp người dân chủ động lựa chọn hướng di chuyển qua khu vực dự án.

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Tại đường đê Nguyễn Khoái, phương tiện đi cầu Vĩnh Tuy được hướng dẫn đi xuống đường Trần Khánh Dư đoạn Nhà hát Quân đội - cây xăng Lương Yên - đê Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy.

Trong khi đó, phương tiện từ đê Nguyễn Khoái đi Trần Khánh Dư sẽ đi thẳng theo hướng đê Nguyễn Khoái - dốc Bác Cổ - Trần Khánh Dư.

Trên đường Nguyễn Huy Tự, phương tiện đi Trần Khánh Dư có thể lựa chọn hai hướng. Hướng thứ nhất từ Tăng Bạt Hổ, Yec Xanh qua Nguyễn Huy Tự đến Trần Khánh Dư. Hướng thứ hai từ cửa khẩu Vân Đồn, Lương Yên qua Lê Quý Đôn - Nguyễn Cao - Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư. Chiều ngược lại bị cấm.

Đường Lê Quý Đôn: Phương tiện đi Trần Thánh Tông theo hướng ngã ba Lê Quý Đôn - Trần Khánh Dư - Lê Quý Đôn - Trần Thánh Tông; cấm phương tiện chiều ngược lại.

Tại các khu vực thi công sẽ bổ sung biển báo, chỉ dẫn từ xa và tại chỗ để bảo đảm phương tiện lưu thông thuận lợi.

Tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo đến tháng 4/2026 - Ảnh: Hà Nội Mới

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công trong suốt quá trình rào chắn phải bảo đảm an toàn giao thông, bố trí đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn và lực lượng 24/24 giờ để hướng dẫn giao thông, xử lý kịp thời các sự cố. Khi phát sinh bất cập về tổ chức giao thông, phải phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố và chính quyền địa phương để kịp thời điều chỉnh.

Công an thành phố được đề nghị phối hợp hướng dẫn phân luồng, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình thực tế để đề xuất điều chỉnh khi cần thiết. UBND các phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng phối hợp điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ trái phép và tuyên truyền để người dân nắm được phương án phân luồng, tiến độ thi công.