HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an Hà Nội ra quyết định truy nã Vương Chiến Thắng

Duy Anh |

Vương Chiến Thắng bị truy nã về tội Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Vương Chiến Thắng (SN: 1976; thường trú tại: 56 Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Công an Hà Nội ra quyết định truy nã Vương Chiến Thắng- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Vương Chiến Thắng (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Theo điều tra, lợi dụng chính sách cho vay ưu đãi của ngân hàng Thắng đã làm giả hồ sơ xác nhận mình là giáo viên để ký hợp đồng vay tiền. 

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/8/, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vương Chiến Thắng về tội Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 10/10, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vương Chiến Thắng.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0942538282), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Thông báo quan trọng liên quan đến thẻ căn cước của tất cả người dân từ ngày 15/12
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

ngân hàng

Tin ngắn

báo mới

vay tiền

truy nã

Hay độc lạ

Vương Chiến Thắng

bỏ trốn khỏi nơi cư trú

Sử dụng con dấu

tài liệu của cơ quan

tổ chức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại