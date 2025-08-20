Công an Hà Nội phát thông báo mới tới tất cả người tham gia giao thông từ 11h30 ngày mai

Ngày 20/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào 6h30 ngày 2/9.

Ban Tổ chức tiến hành Tổng hợp luyện lần 1 từ 20h00' ngày 21/8; Tổng hợp luyện lần 2 từ 20h00' ngày 24/8; Sơ duyệt từ 20h00' ngày 27/8 và Tổng duyệt từ 6h30' ngày 30/8.

Trước đó, ngày 13/8, Công an TP Hà Nội đã ban hành thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động cho Lễ kỷ niệm.

Cụ thể, vào ngày 21/8, theo kế hoạch, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm sẽ tiến Tổng hợp luyện lần 1.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ hoạt động này, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện trong ngày 21/8: Bắt đầu từ 11h30' ngày 21/8 đến 3h00' ngày 22/8 (sớm hơn 5 giờ 30 phút theo thông báo trước đó).

Các lực lượng hợp luyện phục vụ sự kiện (Ảnh: Cục CSGT).

Thay vì 17h00, các tuyến đường phục vụ sự kiện sẽ cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế các phương tiện lưu thông từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 (sớm hơn 5 giờ 30 phút so với thông báo ban đầu). Đồ họa: Uyên Jay

Công an Hà Nội lưu ý, trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể thay đổi, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với chương trình của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.

Công an TP Hà Nội thông báo để nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin liên quan đến việc tổ chức Lễ kỷ niệm để chủ động di chuyển phù hợp, phòng ngừa ùn tắc giao thông.



