Công an Hà Nội khởi tố vụ thí sinh chụp ảnh đề thi đăng lên ứng dụng giải toán

Công an làm việc với thí sinh liên quan đến vụ việc. Ảnh: CAHN

Ngày 30/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm lộ bí mật nhà nước" (theo Điều 338, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017) để điều tra, làm rõ vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại Hà Nội vào ngày 26/6.

Trước đó, ảnh chụp một phần đề thi đã được đăng tải trên ứng dụng giải toán bằng trí tuệ nhân tạo (AI) khi chưa kết thúc thời gian làm bài (từ 14h30 - 16h ngày 26/6). Thông tin này khiến thí sinh, phụ huynh bày tỏ băn khoăn, lo lắng về công tác bảo mật đề thi và tính nghiêm minh, nghiêm túc của Kỳ thi.

Ngay sau đó, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Cục An ninh chính trị nội bộ và Giám đốc CATP, Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng An ninh điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP nhanh chóng vào cuộc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định thí sinh N.V.K đã lén mang điện thoại di động vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề thi môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải đề thi nhưng chỉ chép được đáp án của 02 câu hỏi thi. Ngoài ra, N.V.K còn chụp ảnh và đăng tải đề thi môn Hoá học, Vật lý trong buổi thi vào ngày 27/6.

Mở rộng điều tra, còn phát hiện 01 trường hợp khác cũng sử dụng điện thoại để gian lận thi cử. Tương tự như N.V.K, thí sinh L.T.M.A đã lén mang điện thoại vào phòng thi để chụp ảnh đề thi môn Toán, môn Lịch sử, môn Tiếng Anh rồi sử dụng ứng dụng AI Gemini trên điện thoại giải đề thi. Hội đồng coi thi đã phát hiện, lập biên bản vi phạm quy chế thi, đình chỉ thi.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng Công an Thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên cho thấy, ngoài nguyên nhân do thí sinh cố tình vi phạm quy chế thi, mặc dù Ban chỉ đạo thi Thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều Hội nghị tập huấn cho cán bộ coi thi, thanh tra giám sát thi trong việc phòng ngừa, phát hiện đối với các hành vi gian lận trong kỳ thi nhưng một số giám thị coi thi chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong quá trình coi thi dẫn đến vẫn còn thí sinh vi phạm.

Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục tham mưu ngành giáo dục tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ coi thi, đẩy mạnh sử dụng giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong các Kỳ thi để phòng ngừa, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Phòng An ninh chính trị nội bộ khuyến cáo phụ huynh và các thí sinh, việc sử dụng điện thoại chụp ảnh đề thi và đăng tải trên ứng dụng AI, mạng Internet hoặc gửi cho đối tượng bên ngoài giải bài trong thời gian đề thi còn thời hạn bảo mật là vi phạm quy định của pháp luật về Bảo vệ Bí mật nhà nước. Thí sinh vi phạm sẽ bị đình chỉ thi, hủy kết quả làm bài thi và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính, thậm chí là hình sự, căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm.