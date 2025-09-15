HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an Hà Nội giải cứu một nữ sinh trong nhà nghỉ

Trang Anh |

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Minh triển khai xác minh, chỉ sau 1 giờ đã phát hiện cháu Đ. tại một nhà nghỉ ở xã Tam Hưng.

Sáng 15/9/2025, Công an xã Bình Minh, TP Hà Nội đã kịp thời giải cứu nữ sinh Đ. (SN 2007, sinh viên đại học) khỏi một vụ lừa đảo “bắt cóc online”.

Trước đó, gia đình trình báo việc cháu Đ. rời nhà từ chiều 14/9 và đến sáng 15/9 liên tục nhắn tin, gọi điện cho mẹ thông báo phải chuyển 150 triệu đồng mới được thả về. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Minh triển khai xác minh, chỉ sau 1 giờ đã phát hiện cháu Đ. tại một nhà nghỉ ở xã Tam Hưng.

Nữ sinh được giải cứu trong vụ "bắt cóc online" - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo lời kể, cháu Đ. bị một đối tượng gọi điện giả danh cán bộ công an, thông báo liên quan đến vụ án ma túy. Người này yêu cầu nữ sinh tới nhà nghỉ, tự nhốt mình trong phòng, cấm liên lạc với gia đình. Sau đó, đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của cháu để gửi tin nhắn đòi tiền chuộc.

Lực lượng công an đã tuyên truyền, trấn an tinh thần cháu Đ., đồng thời khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo. Nữ sinh được đưa về nhà an toàn trong sự xúc động của gia đình. Người thân đã viết thư cảm ơn Công an xã Bình Minh vì sự mưu trí, kịp thời bảo vệ an toàn cho cháu.

Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt trước những cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án. Khi gặp tình huống có dấu hiệu “bắt cóc online”, người dân cần giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của kẻ xấu đồng thời báo ngay cho Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của kẻ xấu.

