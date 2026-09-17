Công an Hà Nội điều tra vụ Lexus lạng lách, chặn xe trên cao tốc dẫn đến tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn kể trên, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm việc với người liên quan để làm rõ vụ việc.
Hiện cơ quan Công an chưa cung cấp thông tin danh tính tài xế, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn.
Trước đó, Cục CSGT cho biết, khoảng 13h31 ngày 15/9, tại km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô (1 xe khách và 2 xe con).
Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H126.XX đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước làm 2 người bị thương, 3 xe hư hỏng.
Clip ghi lại sự việc.
Cục CSGT cho biết, đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ tang vật phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý theo thẩm quyền.