Công an xã Phù Đổng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Viện Kiểm sát điều tra vụ 2 cô gái trẻ tố bị hành hung sau mâu thuẫn liên quan tiền gửi xe xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/3, Công an xã Phù Đổng tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị A. (27 tuổi) và chị Nguyễn Thị M.A. (28 tuổi), cùng trú tại Bắc Ninh.

Hai người cho biết chiều 6/3, sau khi đến ăn uống tại một quầy hàng ở xã Phù Đổng, họ ra lấy xe máy thì bị Nguyễn Thị Trang (29 tuổi) yêu cầu trả 20.000 đồng tiền gửi xe.

Hình ảnh vụ việc.

Do không muốn tranh cãi, chị M.A. đã đưa tiền. Tuy nhiên, sau đó mâu thuẫn bùng phát.

Theo nội dung trình báo, Trang đã lao vào túm tóc, lôi chị A. vào trước quầy hàng để đánh. Mẹ của Trang là bà Đinh Thị Thủy (51 tuổi) cũng bị tố dùng tay và cầm muôi múc đá đánh chị A. và chị M.A. Một số người khác được cho là đã tham gia giúp sức.

Cơ quan công an xác định 2 cô gái có biểu hiện sưng nề, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, song chưa xác minh được cụ thể thương tích . Cả hai đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Chỉ huy Công an xã Phù Đổng cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ hành vi, người liên quan để xử lý; đồng thời xác minh một số thông tin, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội bị cho là không đúng bản chất vụ việc.