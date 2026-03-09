Theo thông tin từ VTV Index và báo Công an nhân dân, Xôi lạc TV - trang bóng đá lậu lớn nhất Việt Nam vừa bị triệt phá - hoạt động dưới vỏ bọc là Công ty cổ phần Heligate, trụ sở tại một chung cư trên đường Tố Hữu, Hà Nội.

Đại diện cơ quan Công an cho biết, đây là công ty hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề, có rất nhiều nhân viên. Công ty này cắt cử một số bộ phận đễ hỗ trợ cho Xôi lạc TV.

Các nhân sự ký hợp đồng lao động nhưng trên thực tế không làm việc tại công ty, đồng thời thay đổi tên miền liên tục, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài và phân tán hệ thống quản trị nhằm che giấu danh tính…

Đại tá Nguyễn Huy Lục – Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết: Các nhóm trong đường dây này hoạt động tách rời, chia thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau và ngồi ở nhiều vị trí khác nhau.

Việc xác định được đầy đủ toàn bộ đường dây này, kể cả đối tượng cầm đầu, là rất khó khăn. Đặc biệt, kể cả đối tượng chính trong chuyên án này cũng chỉ biết đến đối tượng cầm đầu dưới một bí danh là Mr.D chứ không biết mặt mũi, hình ảnh, số điện thoại cụ thể.

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Heligate được thành lập vào năm 2018 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là lập trình máy tính. 2 cổ đông sáng lập là CTCP Eastgate Software và CTCP hệ thống công nghệ Helios, mỗi bên góp 1 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ.

Năm 2019, Heligate có cổ đông mới là Phạm Nguyễn Dũng với tỷ lệ sở hữu là 30%. Helios vẫn nắm 50% cổ phần trong khi Eastgate Software giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 20%. Phạm Nguyễn Dũng la một trong 2 đối tượng cầm đầu bị công an bắt giữ trong vụ án Xôi Lạc TV.

Từ khi thành lập đến nay, CTCP Heligate vẫn do Lương Tuấn Giang (sinh năm 1984) làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Phạm Nguyễn D. và Nguyễn Công Đ., 2 đối tượng cầm đầu đường dây Xôi Lạc TV. Ảnh: Công an Hưng Yên

Cụ thể về 2 cổ đông sáng lập của Heligate, CTCP Eastgate Software (thành lập năm 2014) do Chu Văn Toản (SN 1974) làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực xuất bản phần mềm.

Công ty này có vốn điều lệ 1 tỷ 325 triệu đồng, giấy ĐKKD năm 2017 cho biết, do 2 cổ đông nước ngoài là DOWIDEIT CHRISTIAN và MATHIAS PAUL EWALD (sống tại Đức) mỗi người sở hữu 25% vốn điều lệ, 2 cổ đông Việt Nam là Bùi Văn Hà và Nguyễn Tuấn Dũng mỗi người nắm 25%.

CTCP hệ thống công nghệ Helios thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 12 tỷ đồng, do Lương Tuấn Giang góp 10%, Phạm Nguyên Dũng góp 45%, Hoàng Ngọc Huy góp 45%. Lương Tuấn Giang là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Công ty hệ thống công nghệ Helios này đang ở trong tình trạng tạm ngừng kinh doanh.﻿