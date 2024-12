Ảnh minh hoạ.

Ngày 10/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 33 đối tượng về tội danh " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản "; áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với toàn bộ các bị can.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Hồ Bích Ngọc (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ với 1 đối tượng người nước ngoài để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5 (nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới).

Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập 1 công ty "bình phong" là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở chính tầng 3, tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, công ty trên không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính, chứng khoán nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực này. Đồng thời các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận quản lý, kế toán - hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên.

Các nhân viên đã chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Zalo... sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Đối tượng Ngọc.

Công an TP Hà Nội cho biết, các đối tượng giới thiệu các "chuyên gia" về giao dịch nhưng thực tế đều không có kiến thức về tài chính hướng dẫn, tư vấn; thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng. Từ đó, lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch và chuyển tiền.

"Các đối tượng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho họ về việc tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền" - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã xác định được 22 người bị hại sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh. Tổng số tiền bị hại bị chiếm đoạt là hơn 16 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án Công an TP Hà Nội đã tạm giữ 4 xe ô tô các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và số tiền mặt là 3.390.000.000 đồng.

Đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Công an TP Hà Nội yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị những người là bị hại của các vụ lừa đảo trên các trang web, các sàn giao dịch... trình báo với phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc hoặc phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đường dây nóng: 0886.882.338).