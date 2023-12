Công an Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiều ngày 13/12/2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13/12/2023).

Chuyến thăm chính thức của ông Tập Cận Bình và Phu nhân đã diễn ra theo đúng lịch trình đã định, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Công an thành phố Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các đơn vị, quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn của Đoàn.



Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, Công an Thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ và trang, thiết bị, phương tiện hiện đại nhất, bố trí các điểm chốt, khu vực bảo vệ một cách khoa học, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế và luôn trong tinh thần chủ động, cảnh giác tập trung cao độ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống…

Đảm bảo an ninh an toàn dọc tuyến đường Đoàn di chuyển

Theo đó, các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã ứng trực với 100% quân số, phương tiện, thiết bị. Các lực lượng như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ động … cũng như tất cả các phòng chức năng, Công an quận, huyện và thị xã đều triển khai hiệu quả phương án bảo đảm an ninh, an toàn chung của Công an TP Hà Nội.

Tùy từng đặc thù địa bàn, lực lượng, trên cơ sở bám sát vào phương án, kế hoạch chung của Công an TP, các đơn vị cũng chủ động xây dựng phương án, kế hoạch riêng để đảm bảo tuyệt đối an toàn sự kiện trên.

Những tổ công tác của CATP Hà Nội được trải rộng khắp các tuyến đường, phố, vị trí để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, chú trọng các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực diễn ra các sự kiện. Đồng thời hỗ trợ việc đi lại của nhân dân vẫn được bảo đảm thuận lợi, thông suốt.

Không chỉ trên các tuyến đường đoàn Tổng Bí thư Tập Cận Bình di chuyển, tại các cơ sở lưu trú, địa điểm diễn ra sự kiện, hoạt động của Đoàn cũng đã được tăng cường các biện pháp an ninh, kiểm soát chặt chẽ và phòng cháy, chữa cháy.

Đảm bảo an ninh trật tự Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tại Phủ Chủ tịch, chiều ngày 12/12/2023

Từ sân bay đi qua các tuyến đường đến những địa điểm diễn ra sự kiện, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Công an các quận, huyện triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất.

Phòng Cảnh sát Hình sự cũng như Trung đoàn Cảnh sát cơ động tiếp tục phối hợp tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an quận, huyện và thị xã thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, cùng với các đơn vị trong toàn Công an TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặt ra...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ và kiểm tra việc triển khai phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn của Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thăm chính thức Việt Nam, sáng ngày 12/12/2023

Đặc biệt, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an Thành phố đã hết sức quan tâm trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ động triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ từ sớm, từ xa. Ngay trong sáng ngày 12/12/2023, ít giờ trước khi Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Phu nhân đến Hà Nội, trực tiếp Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP đã chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ và kiểm tra việc triển khai phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn của Đoàn.

Giám đốc CATP còn cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ một lần nữa trực tiếp kiểm tra, rà soát lại các điểm trọng yếu nơi đoàn ăn nghỉ, gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các quận Nam Từ Liêm, Ba Đình...

Có thể khẳng định, công tác giữ gìn an ninh, trật tự được đảm bảo tuyệt đối an toàn, góp phần quan trọng cho sự thành công của sự kiện chính trị - ngoại giao lớn của đất nước, góp phần lan tỏa, nâng cao hơn nữa với bạn bè thế giới về một Việt Nam, một Thủ đô Hà Nội văn hóa, yên bình, thân thiện, mến khách.

Theo Cổng TTĐT Công an Hà Nội

