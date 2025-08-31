HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an Hà Nội có thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của người dân

Thái Hà |

Công an Hà Nội có thông báo rộng rãi để người dân chủ động tham gia đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo lịch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe như sau:

Địa điểm: Trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội (số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Thời gian: 8h các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

Công an Hà Nội có thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của người dân - Ảnh 1.

Quy định đối với người dự kiểm tra: Người dự kiểm tra có mặt đúng thời gian, địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo và mang theo một trong các loại giấy tờ sau để kiểm tra, đối chiếu thông tin với đơn đề nghị: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận căn cước (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài).

Công an Hà Nội có thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của người dân - Ảnh 2.

Trường hợp thông tin cá nhân đã được tích hợp trong căn cước, căn cước công dân, hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia thì sẽ được khai thác để đối chiếu với thông tin trong đơn đề nghị.

Phòng Cảnh sát giao thông thông báo để người đã đăng ký dự kiểm tra chủ động tham gia đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

Chỉ ít ngày nữa, người lao động có thể nhận 490% lương nếu đi làm
Tags

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Giấy phép lái xe

Bằng lái xe

phục hồi điểm giấy phép lái xe

điểm giấy phép lái xe

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại