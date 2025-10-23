Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo xuất hiện trở lại

Thời gian gần đây, tình hình mưa lũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra đang thu hút sự quan tâm, sẻ chia của người dân. Bên cạnh những thông tin kêu gọi chính thống thì lại xuất hiện một số đối tượng lợi dụng hoạt động kêu gọi quyên góp, ủng hộ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo đó, các đối tượng lập các trang facebook mạo danh các tổ chức từ thiện uy tín như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ… kêu gọi quyên góp cho đồng bào vùng lũ. Các trang này liên tục đăng bài, thậm chí chạy quảng cáo, tích xanh khiến người dân khó phân biệt thật – giả. Nhiều người đã mắc bẫy chuyển tiền cho các tài khoản lừa đảo.

Ngoài ra, các đối tượng còn tinh vi hơn khi giả danh cơ quan chức năng, gửi tin nhắn hoặc gọi điện thông báo người dân được nhận hỗ trợ sau bão, rồi yêu cầu cung cấp số tài khoản, mã OTP, hoặc bấm vào đường link độc hại. Một số trường hợp, chúng còn chèn mã độc vào mã QR, khiến người dùng bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị hoặc mất tiền trong tài khoản sau khi quét. Việc này ảnh hưởng tiêu cực đến những tổ chức, cá nhân đang nỗ lực cứu trợ thật sự.

Thực tế, thủ đoạn lừa đảo kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt đã được nhiều cơ quan chức năng cảnh báo từ trước. Tuy nhiên, khi hiện tượng mưa lũ liên tiếp xảy ra khiến nhiều địa phương thiệt hại thì chiêu trò này tiếp tục biến tướng và xuất hiện liên tục. Điển hình như sau cơn bão số 3 diễn ra vào tháng 9/2024 và những cơn bão xảy ra trong thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo này đã được liên tục cảnh báo.

Để phòng chống lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo:

- Người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không gửi tiền quyên góp, ủng hộ vào các tài khoản không rõ nguồn gốc. Trước khi quyên góp, ủng hộ, người dân cần tìm hiểu kỹ về tổ chức kêu gọi, xác minh tính xác thực của thông tin được cung cấp..

- Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của những đối tượng mạo danh nhân viên các cơ quan, tổ chức yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ; không truy cập vào những đường dẫn (link) lạ trên mạng...

- Chỉ nên gửi tiền, hiện vật thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoặc cơ quan, tổ chức được Nhà nước cho phép tiếp nhận, phân phối cứu trợ.

- Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Giữa mùa mưa bão, lòng tốt của cộng đồng vẫn luôn hiện hữu. Nhưng để lòng tốt ấy đến đúng nơi, đúng người, mỗi cá nhân cần tỉnh táo và chủ động bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.