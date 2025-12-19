Mới đây, Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo khẩn liên quan đến thủ đoạn lừa đảo qua Zalo đang bùng nổ mạnh dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Càng gần Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, "cơn khát" vé máy bay giá rẻ lại càng nóng. Nắm bắt tâm lý này, thay vì chỉ spam trên Facebook như trước, các đối tượng lừa đảo hiện nay đang sử dụng Zalo như một công cụ chính để tiếp cận "con mồi" với độ uy tín giả tạo cực cao.

Thủ đoạn mới nhất được ghi nhận là các đối tượng này tham gia vào các hội nhóm Zalo của các khu dân cư, nhóm thanh lý vé hoặc nhóm du lịch. Chúng tạo các tài khoản Zalo với tên gọi như "Phòng vé máy bay", "Đại lý vé cấp 1", sử dụng ảnh đại diện là logo các hãng hàng không hoặc ảnh nhân viên mặc đồng phục rất chuyên nghiệp.

Tin nhắn lừa đảo trên Zalo với thủ đoạn mua vé máy bay online

Chúng thường chủ động nhắn tin riêng (inbox) cho những người đang hỏi mua vé với những lời chào mời hấp dẫn như: "Vé suất ngoại giao", "Vé thanh lý giờ chót giá rẻ" kèm theo hàng loạt hình ảnh feedback (phản hồi) giả mạo từ khách hàng cũ để tạo lòng tin.

Điểm tinh vi nhất của thủ đoạn này nằm ở khâu "chốt đơn". Để nạn nhân tin tưởng tuyệt đối, đối tượng lừa đảo sẵn sàng thực hiện thao tác đặt chỗ (booking) trên trang web chính thức của các hãng hàng không.

Sau đó, chúng gửi mã đặt chỗ (Code vé) cho khách hàng qua Zalo và bảo khách tự kiểm tra. Khi nạn nhân tra cứu trên website của hãng thấy đúng tên mình, đúng chuyến bay, họ sẽ lập tức chuyển khoản thanh toán mà không hề nghi ngờ.

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là mã "giữ chỗ" (thường chỉ có hiệu lực trong 12-24 giờ và chưa thanh toán). Ngay khi nhận được tiền của nạn nhân, kẻ gian sẽ hủy đặt chỗ hoặc để mã tự hủy, sau đó chặn Zalo và "bốc hơi" cùng số tiền.

Không chỉ lừa tiền vé, nhiều kẻ gian còn tham lam muốn lột sạch túi nạn nhân bằng chiêu bài "lỗi chuyển khoản".

Sau khi nạn nhân chuyển tiền lần 1, chúng sẽ thông báo: "Bạn ghi sai nội dung chuyển khoản nên hệ thống không xuất vé được" và yêu cầu chuyển tiền lại lần 2 để nhận vé, hứa hẹn sẽ hoàn lại khoản tiền đầu tiên. Đánh vào tâm lý hoảng loạn sợ mất vé Tết, nhiều người đã chuyển tiền liên tiếp nhiều lần trước khi nhận ra mình bị lừa.