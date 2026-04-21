Công an Hà Nội cảnh báo "nóng": Thủ đoạn giả mạo nhân viên các hãng hàng không bán "vé chợ đen" giá rẻ dịp nghỉ lễ

Khi nạn nhân liên hệ, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền trước với lý do “giữ chỗ”, “giá ưu đãi có hạn” hoặc “sắp hết vé”. Đánh vào tâm lý sợ mất cơ hội và muốn chốt nhanh, nhiều người đã chuyển tiền mà không kiểm chứng thông tin. Ngay sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần phải hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi (Ảnh minh hoạ)

Thực tế cho thấy, chiêu trò này không mới nhưng liên tục biến tướng tinh vi hơn, từ việc sao chép giao diện fanpage, sử dụng hình ảnh thương hiệu uy tín đến việc tạo kịch bản tư vấn chuyên nghiệp nhằm tạo lòng tin. Chỉ cần một chút chủ quan, người dùng có thể mất tiền trong vài phút giao dịch.

Trước thực trạng trên, Công an gửi khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời chào giá rẻ bất thường so với thị trường. Việc đặt vé máy bay, tour du lịch nên thực hiện qua website, ứng dụng chính thức hoặc đại lý được xác thực rõ ràng.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa kiểm tra kỹ thông tin đơn vị bán, đồng thời không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai. Với các đường link lạ hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc, cần thận trọng trước khi truy cập hoặc cài đặt để tránh nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu.

Trong trường hợp cần xác minh, nên chủ động liên hệ tổng đài chính thức của hãng hàng không hoặc công ty du lịch. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Trong bối cảnh mua sắm và đặt dịch vụ online ngày càng phổ biến, sự tiện lợi luôn đi kèm rủi ro. Chỉ một quyết định vội vàng vì “giá rẻ”, người dùng có thể phải trả giá bằng toàn bộ số tiền tích cóp.



