Thời gian qua, các đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị các đối tượng giả danh Công an “bắt cóc online”. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, tuy nhiên nhiều người vẫn mắc bẫy thủ đoạn này.

Mới đây, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị “bắt cóc online” trong đêm. Theo đó, vào tối ngày 18/9/2025, Công an phường Yên Hòa nhận được đề nghị phối hợp của Công an xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng liên quan đến người dân ở xã Trường Hà đang tạm trú trên địa bàn phường Yên Hòa.

Theo thông tin của Công an xã Trường Hà, khoảng 17h cùng ngày, chị X có đến Công an xã trình báo việc không liên lạc được với con trai là cháu A (SN 2007; sinh viên Đại học ở Hà Nội). Gia đình cho biết có nhận được tin nhắn từ Zalo của cháu A với nội dung bị đe dọa bắt cóc và đòi tiền chuộc với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Yên Hòa đã huy động lực lượng, khẩn trương xác minh thông tin. Đến 0h ngày 19/9/2025, Công an phường Yên Hòa đã tìm thấy cháu A đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Từ Liêm.

Thời điểm này, cháu A vẫn đang bị các đối tượng giả danh là Công an khống chế uy hiếp tinh thần, thao túng tâm lý gọi điện thoại cho gia đình kêu cứu. Công an phường Yên Hòa đã động viên, trấn an tinh thần cháu và giải thích về thủ đoạn lừa đảo.

Làm việc với Công an phường, cháu A cho biết chiều ngày 18/9/2025 có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo cháu có liên quan đến một vụ rửa tiền. Khi gọi video qua Zalo, đối tượng mặc quân phục Công an và cho xem thẻ chứng minh Công an nhân dân. Do lo sợ, cháu A đã thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng. Ngay trong đêm, Công an phường Yên Hòa đã bàn giao cháu A an toàn về gia đình.

Gia đình đến đón cháu A tại trụ sở Công an phường Yên Hòa

Gặp lại cháu A, gia đình không giấu được niềm vui mừng, hạnh phúc nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc. Gia đình cho biết khi liên tục nhận được điện thoại đe dọa của kẻ xấu và lời cầu cứu của con trai gia đình rất lo sợ. Rất may sau đó, gia đình đã tỉnh táo và nhanh chóng báo cơ quan Công an. Mẹ cháu xúc động nói “Giờ đây tôi vui mừng lắm. Rất cảm ơn Công an phường Yên Hòa nhiều lắm” đồng thời gửi thư cảm ơn Công an phường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải cứu cháu A về nhà an toàn.

Cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cơ quan Công an

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.