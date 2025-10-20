Công an Hà Nội cảnh báo khẩn liên quan đến các ngân hàng

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang bùng phát trở lại dưới hình thức “tuyển dụng nhân sự online” mạo danh ngân hàng. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm việc làm từ xa để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền với danh nghĩa “ký quỹ”, “đặt lệnh tham gia dự án”, rồi chiếm đoạt tài sản.

Gần đây nhất, ngày 07/10/2025, Công an phường Việt Hưng đã tiếp nhận vụ việc chị N (trú tại Hà Nội) bị lừa đảo 255 triệu đồng với thủ đoạn tương tự: nhận email tuyển dụng, phỏng vấn online, sau đó được hướng dẫn chuyển tiền ký quỹ cho "dự án quỹ" của ngân hàng.

Theo cơ quan công an, kẻ lừa đảo chủ yếu tiếp cận nạn nhân qua email hoặc các nền tảng mạng xã hội. Sau khi gửi lời mời ứng tuyển, chúng yêu cầu phỏng vấn trực tuyến, làm bài kiểm tra năng lực nhằm tạo cảm giác đây là quá trình tuyển dụng hợp pháp.

Tiếp đó, chúng đưa ra thông tin về những “dự án quỹ nội bộ của ngân hàng”, yêu cầu ứng viên nộp tiền ký quỹ hoặc đặt lệnh tài chính để vượt qua vòng tuyển chọn.

Khi nạn nhân chuyển tiền thành công, tài khoản thường lập tức bị khóa rút tiền, báo lỗi hệ thống hoặc mất liên lạc hoàn toàn với bên “tuyển dụng”. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh:

Tuyệt đối không chuyển bất kỳ khoản phí nào liên quan đến ký quỹ, bảo lãnh hay “tham gia quỹ nội bộ” trong quá trình tuyển dụng.

Ưu tiên kiểm tra thông tin trên website chính thức của ngân hàng, doanh nghiệp; hoặc gọi tới tổng đài chính thống trước khi gửi hồ sơ hay cung cấp dữ liệu cá nhân.

Khi nghi ngờ bị lừa, hãy trình báo ngay tại cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè để hạn chế rủi ro, không tạo kẽ hở cho tội phạm mạng lợi dụng.